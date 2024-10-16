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Ekonomi

General Motors, batarya ham maddeleri için 625 milyon dolar yatırım yapacak

Merkezi ABD'nin Detroit kentinde bulunan araç üreticisi General Motors'un (GM), ABD'de elektrikli araç bataryası ham maddeleri çıkarmak için ortak girişim kurmak üzere 625 milyon dolar yatırım yapacağı bildirildi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
General Motors, batarya ham maddeleri için 625 milyon dolar yatırım yapacak

New York

Kanada merkezli maden şirketi Lithium Americas'dan yapılan açıklamaya göre, GM ile Nevada'da Thacker Pass lityum madeninin finansmanı, geliştirilmesi, inşası ve işletilmesi amacıyla ortak girişim kurmak için yeni bir yatırım anlaşmasına varıldı.

Ortak girişim için GM'nin 625 milyon dolar nakit ve kredi sağlayacağına işaret edilen açıklamada, anlaşmanın Thacker Pass'ın kritik mineraller için yerel bir tedarik zinciri oluşturmadaki stratejik önemini vurguladığı kaydedildi.

Anlaşmanın şartlarına göre, Lithium Americas'ın Thacker Pass'ta yüzde 62 hisseye sahip olacağı ve madeni iki şirket adına yöneteceği belirtilerek, GM'nin de yüzde 38 hisseye sahip olacağı aktarıldı.

ABD'de otomobil şirketlerinin elektrikli ve hibrit araç üretimleri hız kazanırken, ülkede batarya ham maddelerinde Çin'e olan bağımlılığı azaltmak amacıyla çeşitli adımlar atılıyor.

Ülkede elektrikli araçlara federal teşvik için kritik minerallerin belirli oranlarda ABD'den temin edilmesi gerekiyor.

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