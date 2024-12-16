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Ekonomi

Gelecek yıla ilişkin piyasa yapıcılığı kriterlerinde düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılına ilişkin piyasa yapıcı kriterlerinde düzenlemeye gitti.

Serhat Tutak  | 16.12.2024 - Güncelleme : 16.12.2024
Gelecek yıla ilişkin piyasa yapıcılığı kriterlerinde düzenleme

Ankara

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Piyasa Yapıcılığı Sistemi'nin uygulama ve usul esaslarını belirleyen Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi gelecek yıl için güncellendi.

Bu kapsamda, 2025 yılında sisteme yeni dahil olmak isteyen bankaların 20 Aralık 2024'e kadar Bakanlığa yazılı başvurması gerekiyor.

Piyasa yapıcı seçilebilmek için aday olan bankanın bağımsız denetimden geçmiş olması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna sunulan en son mali tabloları itibarıyla sermaye yeterliliği oranının yüzde 12'nin altında bulunmaması gerekiyor.

Üçer aylık piyasa yapıcılığı dönemleri kapsamında başvuru yapmak isteyen bankaların kriter değerlendirme dönemlerinde, birincil piyasada gerçekleştirilen devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihraçlarından yapılan alım tutarının 15 milyar liranın, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasasındaki DİBS kesin alım satım işlemleri (kendinden kendine işlemler hariç) ile Borsa İstanbul'a tescil ettirilen işlemlere ilişkin tutarın da 40 milyar liranın altında olmaması şartı bulunuyor.

2025 yılı Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi'ne göre hak ve yükümlülükler değerlendirilirken piyasa yapıcı bankaların Haziran 2024 itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği konsolide olmayan bilançoları esas alınarak 2025'te geçerli olmak üzere Bakanlıkça belirlenen alt ve üst aktif büyüklüklere göre söz konusu bankalar 4 gruba şöyle ayrıldı:

"Birinci grup bankalar, aktif büyüklükleri 2,5 trilyon liranın üzerindeki bankaları, ikinci grup bankalar aktif büyüklükleri 1,5 trilyon lira ve 2,5 trilyon lira arasındaki bankaları, üçüncü grup bankalar aktif büyüklükleri 750 milyar lira ve 1,5 trilyon lira arasındaki bankaları, dördüncü grup bankalar ise aktif büyüklükleri 750 milyar liranın altındaki bankaları ifade ediyor."

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