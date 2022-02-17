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Ekonomi

Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için süre uzatıldı

Geçen yılın dördüncü çeyreğine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 25 Şubat'a uzatıldı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 17.02.2022
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için süre uzatıldı

Ankara

Söz konusu süre uzatımına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde sirküler yayımlandı.

Buna göre, bugün verilmesi gereken 2021 IV. geçici vergi dönemine (ekim-kasım-aralık) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 25 Şubat gün sonuna kadar uzatıldı.

Süre uzatımı, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Şubat 2022 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak.

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