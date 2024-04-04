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Ekonomi

Geçen yıl tapu ve satış işlemlerinden hazineye 60 milyar liranın üzerinde katkı sağlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 2023'te tapu ve satış işlemlerinden hazineye 60 milyar liranın üzerinde katkı sağlandığını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
Geçen yıl tapu ve satış işlemlerinden hazineye 60 milyar liranın üzerinde katkı sağlandı

Ankara

Bakan Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 2023'te 18 milyon 285 bin 900 tapu işlemi gerçekleştirildiğini belirtti.

Geçen yıl 2 milyon 949 bin 437 satış işlemi gerçekleştirildiğini aktaran Özhaseki, "Bu satış işlemlerinden 57 milyar 96 milyon 374 bin 897 lira, kat irtifakı, kat mülkiyeti, isim düzeltme gibi diğer tapu işlemlerinden de 2 milyar 962 milyon 840 bin 589 lira olmak üzere hazineye 60 milyar 59 milyon 215 bin 486 liralık katkı sağlandı." bilgisini verdi.

Şehirleri geleceğe taşımaya devam ederken hazineye de katkı sağladıklarını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Hazineye sağlanan bu katkıyla Türkiye Yüzyılı'nın sağlam, güvenli, güçlü şehirleri yolunda önemli adımlar atıyoruz. Deprem bölgesi başta olmak üzere, şehirlerimizin inşa ve ihyasında canla başla çalışıyoruz. Ekonomimizin lokomotiflerinden biri olan gayrimenkul sektörünü de her alanda desteklemeye devam edeceğiz."

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