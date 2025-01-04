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Ekonomi

Geçen yıl otomotiv şirketleri arasında yatırımcısına en fazla Karsan kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören otomotiv şirketleri arasında geçen yıl hisseleri yüzde 42 yükselen Karsan Otomotiv, yatırımcısına en çok kazandıran şirket oldu.

Ali Canberk Özbuğutu  | 04.01.2025 - Güncelleme : 04.01.2025
Geçen yıl otomotiv şirketleri arasında yatırımcısına en fazla Karsan kazandırdı

İstanbul

Otomotiv şirketlerinde geçen yıl yükseliş eğilimi öne çıkarken, şirketlerin yatırımları, projeleri, mali tabloları ve Türkiye'de otomotiv sektörünün aylık gelişmeleri hisse hareketlerinde etkisini gösterdi.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, 2024 yılında Borsa İstanbul'da işlem gören 8 otomotiv şirketinin 7'sinin hisse değeri arttı.

Geçen yıl Borsa İstanbul'da işlem gören otomotiv şirketleri arasında yüzde 42 artış gösteren Karsan Otomotiv, yatırımcısına en fazla kazandıran şirket oldu.

Şirket, Toyota Motor Europe ile "hidrojen teknolojisi" alanında işbirliğine imza attı. Başta Avrupa olmak üzere dünyada 23 ülkeye yayılmış 1100'ün üzerinde elektrikli aracıyla hizmet veren şirket, sektörde yeni nesil teknolojiyi temsil eden hidrojen yakıt hücreli (Fuel Cell) modellere yatırımını devam ettiriyor.

Romanya Sibiu Belediyesi ile toplam 30 araç 12 metre e-ATA ve 40 şarj istasyonuyla yaklaşık 16,3 milyon avro bedelli sözleşme imzalayan şirket, teslimatları bu yıl gerçekleştirmeyi planlıyor.

Geçen yıl "Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde" olma vizyonuyla dünyada toplu ulaşımın dönüşümünde önemli rol oynayan Karsan, iş dünyasının önde gelen ödül programlarından Stevie Awards'ta 3 ayrı ödüle birden layık görüldü.

Şirketler proje ve yatırımlarına aralıksız devam etti

Otomotiv şirketleri arasında yüzde 41,2 değer kazanan Tümosan Motor ve Traktör, 2024 yılında en fazla kazandıran ikinci şirket olurken, bunu yüzde 33,2 artışla Ford Otosan, yüzde 16,7 kazançla TürkTraktör, yüzde 15,5 yükselişle Otokar izledi. Aynı dönemde Tofaş'ın hisseleri yüzde 5,3 ve Anadolu Isuzu'nun hisseleri yüzde 3,1 arttı.

Tümosan Motor ve Traktör, geçen yıl Kuveyt Türk'le tarımsal yatırım ve üretim alanında işbirliğine imza atmıştı. Ford Otosan da eylül ayında ağır ticari araç markası Ford Trucks, otonom sürüşe olanak sağlayacak Seviye-4 Otoyol Pilotu fonksiyonuna sahip kamyonunu test sürüşüne çıkarmıştı.

TürkTraktör ise geçen yılın başında küresel endeks ve veri sağlayıcısı FTSE Russell tarafından güçlü çevresel, sosyal ve yönetişim performansı gösteren şirketlerin ölçümlendiği FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'ne girmeye hak kazanmıştı.

Otokar da yurt dışındaki işbirlikleri ve projelerle öne çıktı. Satışlarının yüzde 70'inden fazlası ihracat olan şirket, Romanya'nın ihtiyaçlarına yönelik yaklaşık 1 milyar dolarlık Türkiye'nin en büyük kara aracı ihracatı sözleşmesini imzaladı.

Tofaş da Stellantis Grubu ile imzalanan anlaşması kapsamında toplam 232 milyon avro yatırımla 2024-2032 yıllarında 1 milyon araç üretiminin hedeflendiğini bildirdi.

Geçen yıl yatırımcısına tek kaybettiren otomotiv şirketi ise hisseleri yüzde 12,1 değer kaybeden Doğuş Otomotiv oldu.

Ford Otosan, en yüksek piyasa değerine sahip

Halka açık 8 otomotiv şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip şirket Ford Otosan, yılı 328 milyar 802 milyon 670 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Söz konusu dönemde Ford Otosan'ı 102 milyar 550 milyon lira ile Tofaş, 75 milyar 50 milyon 156,3 bin lira ile TürkTraktör, 58 milyar 140 milyon lira ile Otokar, 42 milyar 636 milyon lira ile Doğuş Otomotiv, 16 milyar 657 milyon 199 bin 999 lira ile Anadolu Isuzu, 13 milyar 616 milyon lira ile Tümosan Motor ve Traktör, 10 milyar 899 milyon lira piyasa değeriyle Karsan Otomotiv takip etti.

Borsada işlem gören 8 otomotiv şirketinin Aralık 2023 ve Aralık 2024 kapanış fiyatı, değişimi ve piyasa değeri şöyle:

Şirket2023 Aralık kapanış fiyatı (TL)2024 Aralık kapanış fiyatı (TL)2023 sonuna göre fark (yüzde)Piyasa değeri
Karsan Otomotiv8,5312,11+4210.899.000.000
Tümosan83,85118,4+41,213.616.000.000
Ford Otosan703,24937+33,2328.802.670.000
TürkTraktör642,81750+16,775.050.156.250
Otokar419,67484,5+15,558.140.000.000
Tofaş194,73205,1+5,3102.550.000.000
Anadolu Isuzu64,1466,1+3,116.657.199.999
Doğuş Otomotiv220,35193,8-12,142.636.000.000
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