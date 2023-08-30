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Ekonomi

Gazprom'un net karı yılın ilk yarısında yüzde 88 azaldı

Emre Gürkan Abay  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
Gazprom'un net karı yılın ilk yarısında yüzde 88 azaldı

Moskova

Rus enerji şirketi Gazprom'un net karı, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 88 azalarak 296 milyar rubleye (yaklaşık 3 milyar dolar) geriledi.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, şirketin yılın ilk yarısında 4,1 trilyon ruble (yaklaşık 43 milyar dolar) gelir elde ettiği belirtildi.

Şirketin yılın ilk yarısındaki net karının ise 2022'ye kıyasla yüzde 88 azalarak 296 milyar rubleye gerilediği bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu düşüşün nedeni olarak rublenin dolar ve avro karşısındaki değer kaybına işaret edildi.

Açıklamada, şirketin Avrupa'ya sevk ettiği doğal gaz miktarındaki düşüşün, Çin'e artırdığı doğal gaz ihracatıyla "kısmen telafi edildiği" belirtildi.

Avrupa'daki çok sayıda ülke Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus gazı ithalatını durdurma veya azaltma kararı almıştı.

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