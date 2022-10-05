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Ekonomi

Gazprom İtalya'ya doğal gaz sevkiyatına yeniden başladı

Rus enerji şirketi Gazprom, Avusturya üzerinden İtalya'ya doğal gaz sevkiyatının tekrar başladığını duyurdu.

Emre Gürkan Abay   | 05.10.2022
Gazprom İtalya'ya doğal gaz sevkiyatına yeniden başladı

Moskova

Gazprom'dan yapılan açıklamada, Avusturya üzerinden İtalya'ya sevkiyatın yeniden başlaması için taraflar arasında çözüme ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, Avusturya'daki operatörün Gazprom sevkiyatları için onay verdiği ve bu sayede İtalya'ya yönelik sevkiyatın tekrar başladığı kaydedildi.

Gazprom'un İtalya'ya sevkiyatı 1 Ekim'de yaptırımlar nedeniyle Avusturya'da ortaya çıkan yeni mevzuatlarla ilgili sorunlardan ötürü durmuştu.

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