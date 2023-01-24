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Ekonomi

Gazprom ile Özbekistan arasında doğal gazda "yol haritası" imzalandı

Rus enerji şirketi Gazprom ile Özbekistan arasında doğal gaz alanında iş birliğine yönelik “yol haritası” imzalandı.

Emre Gürkan Abay   | 24.01.2023
Gazprom ile Özbekistan arasında doğal gazda "yol haritası" imzalandı

Moskova

Gazprom’dan yapılan açıklamada, Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile Özbekistan Enerji Bakanı Corabek Mirzamahmudov’un bir görüşme gerçekleştirdikleri belirtildi.

Görüşmede, Gazprom ile Özbekistan arasındaki iş birliği konularının ele alındığı kaydedilen açıklamada, “Miller ve Mirzamahmudov, doğal gaz alanında iş birliğine yönelik yol haritası imzaladı.” ifadesine yer verildi.

Rusya, Özbekistan ve Kazakistan arasında üçlü doğal gaz birliği kurulmasına yönelik istişareler sürüyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kasım 2022’de yaptığı açıklamada, Rusya, Kazakistan ve Özbekistan arasında doğal gaz iş birliğinin her ülkenin çıkarına olacağını belirterek, ilk etapta bir koordinasyon mekanizması oluşturmasının planlandığını söylemişti.

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