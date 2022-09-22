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Ekonomi

Gazprom bu yıla ilişkin planladığı yatırımları artırdı

Rus enerji şirketi Gazprom, 2022 yılı için planladığı yatırım tutarını 222 milyar ruble artırarak 1,98 trilyon rubleye (yaklaşık 33,5 milyar dolar) çıkardığını açıkladı.

Emre Gürkan Abay   | 22.09.2022
Gazprom bu yıla ilişkin planladığı yatırımları artırdı

Moskova

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin bu yıla ilişkin yatırım programıyla ilgili detaylara yer verildi.

Sermaye harcamalarının 319 milyar ruble artarak 1,7 trilyon rubleye çıkartıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, yatırım programındaki tutarın da 222 milyar ruble artarak 1,98 trilyon rubleye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, yatırım programındaki değişikliklerin ana nedeni olarak, Yamal bölgesi ve Rusya'nın doğusundaki doğal gaz üretimiyle, Sibirya'nın Gücü boru hattının geliştirilmesine yönelik yatırımlar gösterildi.

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