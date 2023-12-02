Dolar
28.90
Euro
31.47
Altın
2,071.51
ETH/USDT
2,103.20
BTC/USDT
38,790.00
BIST 100
8,026.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız.
logo
Ekonomi

Gaziantep'ten kasım ayında 955 milyon 722 bin dolarlık ihracat yapıldı

Gaziantep'ten kasım ayında 955 milyon 722 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Okan Coşkun  | 02.12.2023 - Güncelleme : 02.12.2023
Gaziantep'ten kasım ayında 955 milyon 722 bin dolarlık ihracat yapıldı

Gaziantep

Gaziantep Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, kentten yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 arttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kentin 11 aylık dönemde ihracatının 9 milyar 152 milyon 623 bin dolara ulaştığını aktardı.

Ünverdi, şunları kaydetti:

"Bölgemizde yaşamış olduğumuz deprem felaketinin etkileriyle bazı aylarda ihracatımızda düşüşler olsa da yıl sonuna toparlanarak giriyoruz. Sanayicilerimiz, ihracatçılarımız ve çalışanlarımız büyük bir özveriyle çalışarak her koşulda ülke ekonomimize katma değer kazandırmaya devam ediyor. Gaziantep ve bölge sanayicileri olarak bizler de deprem felaketinin olumsuz etkilerini en aza indirmek ve iş süreçlerini devam ettirebilmek için olağanüstü çaba gösteriyoruz. Hem deprem hem dünyada yaşanan olumsuz gelişmelerin etkisiyle uluslararası pazarda yaşanan daralmaya rağmen Gaziantep olarak yıl sonunda 10 milyar dolarlık ihracata ulaşmış olacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara Emniyetinden "çocuk kaçırma girişimi" paylaşımlarına ilişkin açıklama
Sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" düzenledi
Hatay'da ay sonuna kadar 7 bine yakın ev hak sahiplerine teslim edilecek
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Muş'ta ısınan hava hayvanlarını merada otlatan besicileri sevindiriyor

Benzer haberler

Gaziantep'ten kasım ayında 955 milyon 722 bin dolarlık ihracat yapıldı

Gaziantep'ten kasım ayında 955 milyon 722 bin dolarlık ihracat yapıldı

Savunma ve havacılık sanayisinden yeni ihracat rekoru

İslahiye'de 18 bin 700 dekarlık alanda zeytin hasadı yapılıyor

Depremin etkilediği Gaziantep'teki esnaf ve işletmeler desteklerle iyileşiyor

Depremin etkilediği Gaziantep'teki esnaf ve işletmeler desteklerle iyileşiyor
Adana'da imal edilen panolarla Karabağ'da güneşten elde edilen enerji depolanacak

Adana'da imal edilen panolarla Karabağ'da güneşten elde edilen enerji depolanacak

Bursa'da makine sektörlerini buluşturan fuarda 1,5 milyar dolarlık ticaret hedefleniyor

Bursa'da makine sektörlerini buluşturan fuarda 1,5 milyar dolarlık ticaret hedefleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet