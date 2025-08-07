Dolar
40.64
Euro
47.59
Altın
3,380.04
ETH/USDT
3,679.60
BTC/USDT
115,000.00
BIST 100
10,999.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Gayrimenkul sertifikasında talep toplama için son gün yarın

Emlak Konut GYO güvencesiyle İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilecek Damla Kent projesine ait gayrimenkul sertifikasında talep toplama süreci yarın sona eriyor.

Emirhan Yılmaz  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
Gayrimenkul sertifikasında talep toplama için son gün yarın

İstanbul

Emlak Konut GYO'dan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ ve Emlak Konut işbirliğiyle Başakşehir'de hayata geçirilen Damla Kent projesine ait gayrimenkul sertifikasında talep toplama sürecinde sona yaklaşıldı.

4 Ağustos'ta başlayan talep toplama süreci yarın sona eriyor. Yatırımcılar, 7,59 lira sabit fiyatla Borsa İstanbul üzerinden "DMLKT" işlem koduyla talepte bulunabiliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öte yandan, Damla Kent projesinden ev almak ya da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşların izleyeceği yol haritası da açıklandı. Buna göre, yatırım hesabı olan herkes hisse senedi alır gibi gayrimenkul sertifikası alabiliyor.

Gayrimenkul sertifikası almak için Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka veya aracı kurumlardan yatırım hesabının bulunması gerekiyor. Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil ve internet uygulamalarından yatırım hesabı açılabiliyor.

Hesap açılışı tamamlandıktan sonra hesap borsa işlemlerine uygun hale getiriliyor. Bir sertifikanın pay adet fiyatı 7,59 lira olarak belirlenirken, gayrimenkul sertifikası alımında alt limit bir adet sertifika bedeli oluyor. Üst limit ise bulunmuyor.

Mobil veya internet şubeleri üzerinden "İşlemler > Yatırım ve Hisse Senedi > Halka Arz İşlemleri > Talep Girişi" adımları izlendikten sonra "Talep Edilen Menkul Kıymet" bölümünden "DMLKT" işlem kodunu seçip, almak istenilen sertifika adedini girerek işlemin onaylanması gerekiyor.

Sertifikalar, 14 Ağustos'tan itibaren Borsa İstanbul'da işlem görecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
MSB: Son bir hafta içerisinde 5 PKK'lı terörist teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit yakınları ve gaziler ile tüm vatandaşlara "Terörsüz Türkiye" mektubu
Erciyes'in eteğindeki kuruyan göl "Çöl"e döndü
Artan orman yangınlarının çoğu insan kaynaklı

Benzer haberler

Gayrimenkul sertifikasında talep toplama için son gün yarın

Gayrimenkul sertifikasında talep toplama için son gün yarın

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz, gayrimenkul sertifikasına ilişkin merak edilenleri anlattı

Damla Kent projesi için talep toplama süreci başladı

Gayrimenkul Sertifikası işlem kodu "DMLKT" olarak belirlendi

Gayrimenkul Sertifikası işlem kodu "DMLKT" olarak belirlendi

Bakan Kurum, "Gayrimenkul Sertifikası"na ilişkin merak edilen 15 sorunun yanıtını paylaştı

Bakan Kurum, "Gayrimenkul Sertifikası"na ilişkin merak edilen 15 sorunun yanıtını paylaştı
Gayrimenkul Sertifikası'na ilişkin en çok yöneltilen sorular ve yanıtları paylaşıldı

Gayrimenkul Sertifikası'na ilişkin en çok yöneltilen sorular ve yanıtları paylaşıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet