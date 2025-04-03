Gana, Batı Afrika'nın en büyük yüzer güneş enerjisi projesini hizmete aldı
Gana, yenilenebilir enerji kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda Batı Afrika'nın en büyük yüzer güneş enerjisi projesini hizmete aldı.
Abuja
Bui Power Authority (BPA) mühendisleri tarafından Black Volta Nehri üzerinde inşa edilen 5 megavat kapasiteli öncü proje, ülkenin temiz enerjiye bağlılığını gözler önüne seriyor.
Yüzer güneş enerjisi santrali, fotovoltaik (PV) panellerin su yüzeyinde konumlandırılmasıyla arazi kullanımını optimize ederken, güneş panellerinin verimliliğini de artırıyor.
BPA Yenilenebilir Enerji Başkan Yardımcısı Peter Acheampong, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, projenin tamamlandığını ve halihazırda enerji üretimine başlandığını belirtti.
Acheampong, projenin genişletilmesinin planlandığını kaydederek, "Kapasitenin yaklaşık 65 megavata çıkarılması planlanıyor. BPA olarak genişleme çabalarımızı, ülkemizin yenilenebilir enerji ana planı doğrultusunda yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.
Gana, 2030'a kadar yenilenebilir enerjinin toplam enerji üretimindeki payını, yüzde 1 seviyesinden yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda, BPA daha önce 2020'de devreye aldığı 50 megavat kapasiteli güneş enerjisi santraliyle sektörde önemli ilerleme kaydetmişti.
Ülkede, Kaleo (13 megavat), Lawra (6,5 megavat) ve Navrongo (2,5 megavat) olmak üzere, toplam 22 megavat kapasiteli üç güneş enerjisi santrali de faaliyette bulunuyor.
Bu projelerin toplam maliyetinin 50,8 milyon avro olduğu belirtiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.