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Ekonomi

G7 ülkeleri temsilcileri Ukrayna'nın ekonomik durumunu görüştü

G7 ülkeleri temsilcileri, Ukrayna'nın ekonomisi ve finansman ihtiyaçlarını görüşmek üzere bir araya geldi.

Tuğçenur Akgün   | 26.01.2023
G7 ülkeleri temsilcileri Ukrayna'nın ekonomik durumunu görüştü

New York

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Ekonomiden Sorumlu Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Pyle'nin, aralarında Ukrayna hükümetinden, uluslararası finans kuruluşlarından temsilcilerin olduğu G7 ülkeleri tarafından oluşturulan Ukrayna'ya Barış Koordinasyonu Platformu İdari Komitesi'nin açılış toplantısına katıldığı bildirildi.

Temsilcilerin, Ukrayna'ya acil finansman ihtiyacının yanı sıra ülkenin gelecekteki ekonomik iyileşme ve yeniden inşa çabalarının koordinasyonunu masaya yatırdıkları belirtilen açıklamada, bu kapsamdaki ihtiyaçları belirlemek için ilgili Ukrayna makamlarıyla ortak çalışma taahhüttü verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna ekonomisini istikrara kavuşturmak ve sürdürülebilir bir toparlanmanın sağlanması için gerekli desteğin sağlanacağı vurgulanırken, Ukrayna hükümetinin ekonomik reform gündemi de takdir edildi.

Pyle'nin Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Maliye Bakanı Sergey Marçenko, Avrupa Komisyonu yetkilisi Gert Jan Koopman ve Japonya'ya katkılarından ötürü teşekkür ettiği kaydedilen açıklamada, bir sonraki toplantının mart ayında gerçekleştirileceği duyuruldu.

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