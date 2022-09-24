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Ekonomi

Fransa'da yüksek enerji fiyatları yerli tavuk yetiştiriciliğini vurdu

Fransa'da enerji krizi kaynaklı yüksek maliyet ve kuş gribinin yerli tavuk fiyatlarını uçurması nedeniyle tavuk eti ithalatında patlama yaşandığı belirtildi.

Alaattin Doğru   | 24.09.2022
Fransa'da yüksek enerji fiyatları yerli tavuk yetiştiriciliğini vurdu

Ankara

Ülkedeki ana akım medyadan biri olan TF1 Info'nun haberine göre, Fransızların çokça tükettiği tavuk etine yönelik talebi, yerli üreticiler kuş gribi ve yüksek maliyet nedeniyle karşılamakta güçlük çekiyor.

Ukrayna savaşı nedeniyle enerji ve tahıl fiyatlarının yükselmesi yerli tavukçulukta maliyetleri yüzde 30 artırınca bu durum fiyatlara en az yüzde 14 olarak yansıdı.

Üreticiler ayrıca gaz fiyatlarının artması nedeniyle çiftliklerdeki civcivleri ısıtmakta zorlanıyor.

Tedarikçiler ise daha uygun fiyata mal olması nedeniyle tavuk etinin neredeyse yarısını yurt dışından ithal etmeye başladı.

Diğer yandan Avrupa Birliği'nin gümrük kotasını 1 yıllığına kaldırması nedeniyle Ukrayna tavuğunun Fransız pazarlarını doldurması öngörülüyor.

Fransa'da 2021'de iç pazarda ithal tavuğun payı yüzde 25 iken bu yıl yüzde 50’ye çıktığı kaydediliyor.

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