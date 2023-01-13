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Ekonomi

Fransa, "çerezlerin" reddini zorlaştırdığı gerekçesiyle TikTok'a 5 milyon avro ceza verdi

Fransa'nın, tartışmalı sosyal medya platformu TikTok'a, çerezlerinin reddini zorlaştırdığı için 5 milyon avro ceza verdiği belirtildi.

Alaattin Doğru   | 13.01.2023
Fransa, "çerezlerin" reddini zorlaştırdığı gerekçesiyle TikTok'a 5 milyon avro ceza verdi

Ankara

Fransız 20 Minutes internet sitesinin haberine göre, Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), TikTok'u, internet sitesinde "reddetme işlemlerini zorlaştırarak kullanıcıları çerezleri kabul etmek zorunda bırakması" nedeniyle kabahatli buldu.

CNIL, TikTok'a bu gerekçeyle 5 milyon avro ceza verdi.

TikTok'un itiraz etmesi durumunda cezayı temyize götürmesi için 4 ay süresi bulunuyor.

CNIL Aralık 2022'de de ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'a "Bing" arama motorundaki çerezlerin "reddini" kolaylaştırmadığı gerekçesiyle 60 milyon avro ceza vermişti.

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