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Ekonomi

Fitch: SVB'nin iflası, faiz oranı risk yönetimi politikalarının önemini vurguladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) iflasının, yükselen faiz oranı ortamında risk yönetimi ve likidite politikalarının önemini vurguladığını bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 18.04.2023 - Güncelleme : 18.04.2023
Fitch: SVB'nin iflası, faiz oranı risk yönetimi politikalarının önemini vurguladı

New York

Fitch'ten yapılan açıklamada, yılın ilk çeyreğine ilişkin bankacılık düzenlemeleri gelişmelerine dair raporun, sektördeki düzenleyicilerin son bankacılık kargaşasından dersler çıkarmak için diğer standart belirleyici organlarla koordinasyon içinde çalışacağını belirttiği aktarıldı.

Bankacılık sektöründeki son türbülansın beklenmedik mevduat çıkışlarını karşılamadaki zorlukları gösterdiğine işaret edilen açıklamada, bunun özellikle bir sektöre yüksek oranda maruz kalındığında, mevduat dağılımının daha yakından izlenmesini sağlayabileceği kaydedildi.

Açıklamada, mevduatların artık elektronik ortamda kolayca transfer edilebildiğine işaret edilerek, denetleyici kuruluşların mevduat sınıflandırması ve likidite karşılama oranlarını gözden geçirebileceği belirtildi.

Basel Bankacılık Denetim Komitesi'nin (BCBS) 2024'e kadar faiz oranı şoku senaryolarını gözden geçirmesi gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, "SVB'nin iflası, yükselen faiz oranı ortamında risk yönetimi ve likidite politikalarının önemini vurguladı." denildi.

Açıklamada, ABD makamlarının SVB ve Signature Bank için yaptığı gibi, mevduat sahiplerini kurtarma veya çözüm sürecinde tutma hassasiyetinin arttığı belirtilerek, İngiltere makamlarının da garantili mevduat miktarının yükseltilmesi çağrısında bulunduğu anımsatıldı.

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