Dolar
13.81
Euro
15.70
Altın
1,820.50
ETH/USDT
3,238.90
BTC/USDT
42,851.00
BIST 100
2,046.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Fitch: Sukuk hacimlerinin 2022'de büyümesi bekleniyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, sukuk hacimlerinin 2022'de büyümesinin ve temel İslami finans piyasalarında önemli bir finansman kaynağı olmaya devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Dilara Zengin Okay   | 11.01.2022
Fitch: Sukuk hacimlerinin 2022'de büyümesi bekleniyor

Washington

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, sukuk hacimlerinin 2022'de büyümesinin ve temel İslami finans piyasalarında önemli bir finansman kaynağı olmaya devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, sukuk ihracının geçen yıl yıllık yüzde 36,1 artışla 252,3 milyar dolara ulaştığı aktarıldı.

Yerel para birimi cinsinden ihraç edilen sukukların ihracın yüzde 80'inini oluşturduğu belirtilen açıklamada, Körfez İşbirliği Konseyi bölgesi, Malezya, Endonezya, Türkiye ve Pakistan'dan sukuk ihracının geçen yıl 230,2 milyar doları bulduğu kaydedildi.

İngiltere, Maldivler ve Nijerya gibi ülkelerin de sukuk ihraç ettiği vurgulanan açıklamada, sukuk hacimlerinin 2022'de büyümesinin ve temel İslami finans piyasalarında önemli bir finansman kaynağı olmaya devam etmesinin beklendiği ifade edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısında yeni rekora ulaşıldı
İspanya'da Kovid-19 vaka ve ölü sayıları artmaya devam ediyor
İtalya'da Kovid-19 salgınında 'en yüksek günlük vaka sayısı' kaydedildi
Türkiye'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
İsrailli Bakan: Toplumsal bağışıklığa doğru ilerliyoruz

Benzer haberler

Fitch: Sukuk hacimlerinin 2022'de büyümesi bekleniyor

Fitch: Sukuk hacimlerinin 2022'de büyümesi bekleniyor