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Ekonomi

Fitch Ratings'ten ABD ve Avro Bölgesi ekonomilerinde durgunluk uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, gelecek dönemde ABD ve Avro Bölgesi ekonomileri için durgunluğun öngörüldüğünü bildirdi.

Gökhan Kurtaran   | 21.11.2022
Fitch Ratings'ten ABD ve Avro Bölgesi ekonomilerinde durgunluk uyarısı

Londra

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, ABD ve Avro Bölgesi ekonomilerinin önümüzdeki dönemde artan enflasyon karşısında azalan tüketici talebi nedeniyle resesyona girmesinin beklendiği bildirildi.

Avro Bölgesi’nde resesyonun ABD’den daha önce, bu yıl içerisinde başlamasının ve doğalgaz krizinin enerji fiyatlarında oynaklığı artırması nedeniyle daha ağır yaşanmasının beklendiği belirtilen açıklamada, hane halklarının olası bir şoka hazırlandığı ve harcamalarını kıstığı kaydedildi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, yükselen faiz oranları ve küresel enflasyon nedeniyle 2023 yılında hükümetlerin fonlama maliyetlerinin de artmasının beklendiği ifade edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin belirsizlikler ve emlak sektöründe devam eden gerilim nedeniyle görünümün kısıtlı kaldığı Çin’in ise gelecek yıl küresel büyümeyi anlamlı bir şekilde artırmasının beklenmediği bildirilen açıklamada, “2023'te daha zayıf küresel büyümeye, daha yüksek ülke borçlanma maliyetleri eşlik edecek.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 2022 yılının, kredi derecelendirme şirketi tarafından değerlendirilen gelişen piyasa ekonomilerinde en fazla not indiriminin yapıldığı ikinci yıl olduğu belirtildi.

"Jeopolitik riskler yüksek"

Fitch Ratings’in açıklamasında, “Jeopolitik riskler yüksek seyrini sürdürüyor. Henüz Rusya ve Ukrayna için ve benzer şekilde Çin-ABD ilişkileri için uzlaşmaya yönelik net bir yol yok.” değerlendirmesine yer verildi.

Tedarik zincirlerinin küresel çatışmalara ilişkin risklerden etkilendiği, olası risklerin yayılma eğilimi gösterdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gelişen piyasaların ülke kredilerine ilişkin riskler doların değerlenmesiyle arttı. Dikkatler 2023 yılında daha çok döviz rezervlerine oranla finansman ihtiyacı yüksek olan, daha küçük gelişen piyasa ekonomileri üzerinde olacak."

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