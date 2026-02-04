Dolar
43.50
Euro
51.44
Altın
4,946.82
ETH/USDT
2,264.50
BTC/USDT
76,028.00
BIST 100
13,875.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere Başbakanı Starmer, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna saldırıları ile Hint Okyanusu'ndaki İngiliz askeri üssü Diego Garcia'yı ele aldı.

Behlül Çetinkaya  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
İngiltere Başbakanı Starmer, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü

Londra

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Starmer ve Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İki lider, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı son saldırıları ele alırken, Starmer, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelere düştüğü dönemde enerji altyapısına yönelik saldırıların halka zor zamanlar yaşattığını belirtti.

İngiltere'nin Morityus'a iade etmeyi planladığı Hint Okyanusu'ndaki Chagos Adaları'nda yer alan ABD'yle ortak kullanılan Diego Garcia üssü de görüşmede masaya yatırıldı.

Starmer, Morityus'la yapılan adaların iadesi ve üssün İngiltere'ye tekrar kiralanması anlaşmasının önemine vurgu yaptıktan sonra anlaşmanın üssün geleceğini garanti altına aldığını anlattı.

Trump ve Starmer, geçen haftalarda İngiltere ile ABD'yi karşı karşıya getiren Diego Garcia üssünün stratejik önemine dikkati çekti.

İki lider, üssün operasyonel geleceği konusunda birlikte çalışma konusunda uzlaşıya vardı.

ABD Başkanı Trump, İngiltere'nin Diego Garcia üssünün de bulunduğu Chagos Adaları'nı, uluslararası mahkemelerin ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun kararı doğrultusunda Morityus'a iade etme kararını "aptallık" ve "zayıflık" sözleriyle eleştirmişti.

Starmer ise Trump'ın geçmişte bu konuda İngiltere'yi tebrik ettiğini, son açıklamanın İngiltere'nin Grönland konusunda Danimarka'ya destek vermesi karşısında misilleme olduğunu belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinin ardından iki ülkeden ortak bildiri
Balıkesir'de AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ABD arasında arabuluculuk rolünü üstlenmeye hazırız
Türk bayrağını asılı olduğu yerden söküp yerde sürükleyen şüpheli gözaltına alındı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İngiltere Başbakanı Starmer, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü

İngiltere Başbakanı Starmer, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü

Starmer’in Çin ziyareti: Yeniden dengeleme mi? Riskten arındırma mı?

ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçilere ülkedeki seçimleri "ulusallaştırmaları" çağrısı yaptı

Londra Polisi, Epstein belgelerinin ardından yapılan "kamu görevinde usulsüzlük" ihbarlarını ele alacak

Londra Polisi, Epstein belgelerinin ardından yapılan "kamu görevinde usulsüzlük" ihbarlarını ele alacak
İngiltere'de bıçaklanan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İngiltere'de bıçaklanan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İngiltere'de işlek bir bölgede bıçaklanan 50 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

İngiltere'de işlek bir bölgede bıçaklanan 50 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet