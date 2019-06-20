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Ekonomi

Fitch Ratings Yönetici Direktörü Parker: Türkiye'de enflasyonun düşüşü hızlanacak

Fitch Ratings Yönetici Direktörü Parker, Fitch Türkiye'de enflasyonun düşüşünün hızlanmasını beklediklerini söyledi.

Gökhan Kurtaran   | 20.06.2019
Fitch Ratings Yönetici Direktörü Parker: Türkiye'de enflasyonun düşüşü hızlanacak

Londra

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in gelişen piyasalara ilişkin Londra’da düzenlendiği toplantıda yatırımcılara sunum yapan kuruluşun Yönetici Direktörü Edward Parker, "Türkiye'de enflasyonun düşüşünün önümüzdeki aylarda baz etkileriyle hızlanmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"Türkiye’nin cari açıkta yaşadığı düzeltme dikkati çekici"

Parker, Türkiye'de cari açığın düştüğüne işaret ederek, "Türkiye'nin geçtiğimiz yazdan bu yana (cari açıkta) yaşadığı düzeltme dikkati çekici. Bununla birlikte Fitch’in pozitif görünüm belirlemesi için daha fazla ilerleme görmesi gerekiyor. Öte yandan Türkiye'de kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı düşük kalmayı sürdürecek." değerlendirmelerinde bulundu.

Edward Parker, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na yönelik eleştirilerini dile getirdi.

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