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Ekonomi

Fitch: Arz kısıtları üçüncü çeyrekte küresel ekonomik büyümeyi yavaşlattı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, arz kısıtları nedeniyle küresel ekonomik büyümenin bu yılın üçüncü çeyreğinde beklenenden zayıf olduğunu bildirdi.

Dilara Zengin   | 29.10.2021
Fitch: Arz kısıtları üçüncü çeyrekte küresel ekonomik büyümeyi yavaşlattı

Washington

Fitch'ten yapılan açıklamada, yarı iletken sıkıntısının ABD ve Almanya'da otomobil üretiminde büyük düşüşlere neden olduğu belirtildi.

Tüketici ve üretici fiyatlarının yükselen emtia fiyatları ile küresel mal piyasasındaki tedarik zinciri darboğazlarının etkisiyle yükselmeye devam ettiğine işaret edilen açıklamada, arz kısıtları nedeniyle küresel gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) artışının üçüncü çeyrekte beklenenden az olduğu kaydedildi.

Açıklamada, tüketici ve üretici enflasyonlarının son aylarda genel olarak arttığı belirtilerek, bu durumun Brezilya, Rusya, Kore, Meksika ve Polonya dahil birçok yükselen piyasa ekonomisi merkez bankasını faiz oranlarını artırmaya sevk ettiği ifade edildi.

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