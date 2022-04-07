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Ekonomi

Finlandiya ve Estonya yüzer LNG terminali kiralamayı planlıyor

Finlandiya ve Estonya’nın enerji arzını sağlamak için ortaklaşa yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminali kiralamayı planladıkları bildirildi.

Şeyma Uzundere   | 07.04.2022
Finlandiya ve Estonya yüzer LNG terminali kiralamayı planlıyor

Ankara

Finlandiya Maliye Bakanı Mika Lintila ve Estonya Ekonomi ve Altyapı Bakanı Taavi Aas, yaptıkları yazılı açıklamada, yüzer bir LNG terminalinin, Avrupa Birliği (AB) üyesi iki ülkenin enerji arzını garanti etmede hızlı bir çözüm olacağını belirtti.

Finlandiyalı Bakan Lintila, Ukrayna’daki savaş nedeniyle, olası gaz kesintilerine hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtirken, Bakan Aas, yüzer terminalin Estonya için yıllık kiralama maliyetinin 11 milyon dolar olabileceğini vurguladı.

Ortaklaşa kiralanacak yüzer LNG terminalinin enerji ihtiyaçlarına göre, Finlandiya Körfezinde her iki ülkenin kıyısına da yerleştirilebileceği aktarıldı.

İki ülke arasında 2019 yılında hizmete giren ve çift yönlü gaz akışı sağlayan bir denizaltı doğal gaz boru hattı da bulunuyor.

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