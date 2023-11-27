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Ekonomi

Finansal İstikrar Kurulu, UniCredit'i küresel sistemik öneme sahip bankalar listesinden çıkardı

Finansal İstikrar Kurulu (FSB), İtalya merkezli UniCredit'i küresel sistemik öneme sahip bankalar listesinden çıkardı, İsviçre merkezli UBS'nin de aralarında bulunduğu 3 bankayı bir üst sıraya yükseltti.

Dilara Zengin Okay  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
Finansal İstikrar Kurulu, UniCredit'i küresel sistemik öneme sahip bankalar listesinden çıkardı

Washington

Finansal İstikrar Kurulu (FSB), İtalya merkezli UniCredit'i küresel sistemik öneme sahip bankalar listesinden çıkardı, İsviçre merkezli UBS'nin de aralarında bulunduğu 3 bankayı bir üst sıraya yükseltti.

FSB, Basel Bankacılık Denetim Komitesi (BCBS) ve ulusal otoritelerle istişareleri sonucu küresel sistemik öneme sahip bankaların listesini yayımladı.

Bankacılık sektöründeki değişimleri yansıtacak şekilde güncellenen listeye göre, İtalya merkezli UniCredit bu yılki listeden çıkarıldı.

İsviçre merkezli Credit Suisse eşiğin altına inerek listeden çıkarken, Çinli Bank of Communications eşiğin üzerine çıkarak listeye girdi.

Böylece, geçen yıl 30 olan listedeki toplam banka sayısı bu yıl 29'a düştü.

Ayrıca, İsviçre merkezli UBS ile Çinli bankalar China Construction Bank ve Agricultural Bank listede bir üst sıraya çıktı.

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