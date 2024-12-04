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Ekonomi

Fed'in Bej Kitabı, iş dünyasının talebin artacağına dair iyimser olduğunu ortaya koydu

Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunda, ekonomik faaliyetin çoğu bölgede hafif bir artış gösterdiği belirtildi.

Dilara Zengin Okay  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
Fed'in Bej Kitabı, iş dünyasının talebin artacağına dair iyimser olduğunu ortaya koydu

Washington

ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomik faaliyetin çoğu bölgede hafif arttığını ve iş dünyasının talebin gelecek aylarda artacağı yönünde iyimser olduğunu bildirdi.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun kasım sayısını yayınladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonomik faaliyetinin çoğu bölgede hafif bir artış gösterdiği belirtildi.

Raporda, ekonomik faaliyetteki büyümenin genel olarak küçük olsa da büyüme beklentilerinin çoğu coğrafya ve sektörde ılımlı bir artış kaydettiği aktarıldı.

İş dünyası temsilcilerinin talebin gelecek aylarda artacağına dair iyimserliklerini dile getirdiği belirtilen raporda, tüketici harcamalarının genel olarak yatay seyrettiği kaydedildi.

İş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, istihdam seviyelerinin bölgeler genelinde yatay seyrettiği veya hafif arttığı belirtildi.

Raporda, işe alım faaliyetlerinin durgun seyrettiği, işten çıkarma seviyesinin de düşük olduğu aktarıldı.

İstihdamın gelecek yıl boyunca yatay seyretmeye devam etmesinin veya hafif artmasının beklendiği belirtilen raporda, ücret artışlarının çoğu bölgede mütevazı bir hızda seyrettiği kaydedildi.

Raporda, bölgeler genelinde fiyatların ise mütevazı bir hızda arttığı belirtildi.

Girdi fiyatlarının çoğu işletme için satış fiyatlarından daha hızlı arttığı ve bunun da kar marjlarının düşmesine neden olduğu aktarılan raporda, artan sigorta fiyatlarının da yine birçok işletme için önemli bir maliyet baskısı olduğu kaydedildi.

Raporda, "Görüşülen kişiler, fiyat artışının mevcut hızının devam etmesini beklediklerini belirtirken, bazı bölgelerdeki işletmeler tarifelerin enflasyon üzerinde yukarı yönlü önemli bir risk oluşturduğunu belirtti." ifadeleri kullanıldı.


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