Ekonomi

Fed'in Bej Kitabı, ABD'de ekonomik faaliyetin çok az değiştiğini gösterdi

ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomik faaliyetin son haftalarda çok az değiştiğini, ancak genel olarak tüketici harcamalarının daha da azaldığını bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
Washington

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun kasım sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonomik faaliyetin önceki rapordan bu yana çok az değiştiği belirtildi.

Ekonomik faaliyette iki bölgenin ılımlı bir düşüş, bir bölgenin ise ılımlı bir büyüme bildirdiği aktarılan raporda, "Üst kesimin perakende harcamaları dirençli kalırken, genel olarak tüketici harcamaları daha da azaldı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, bazı perakendecilerin hükümetin kapanmasının tüketici alımları üzerinde olumsuz bir etki yarattığını bildirdiği, otomobil bayilerinin de federal vergi indiriminin sona ermesinin ardından elektrikli araç satışlarında düşüşlerin görüldüğü dile getirildi.

İmalat faaliyetlerinin bir miktar artış gösterdiğine işaret edilen raporda, ancak tarifeler ve bununla ilgili belirsizliğin olumsuz bir etki yaratmaya devam ettiği vurgulandı.

Raporda, görünümün genel olarak büyük ölçüde değişmediği anlatılarak, "Bazı bağlantılar, gelecek aylarda faaliyetlerin yavaşlama riskinin arttığını belirtirken, imalatçılar arasında bir miktar iyimserlik kaydedildi." ifadesi kullanıldı.

İstihdam hafif bir düşüş gösterdi

İstihdamın mevcut dönemde hafif bir düşüş gösterdiği belirtilen raporda, bölgelerin neredeyse yarısının daha zayıf işgücü talebi olduğunu bildirdiği kaydedildi.

Raporda, birkaç firmanın, yapay zekanın giriş seviyesi pozisyonların yerini aldığını veya mevcut çalışanları, yeni işe alımları engelleyecek kadar üretken hale getirdiğini belirttiği aktarıldı.

Ücretlerin genellikle ılımlı bir hızda arttığına dikkat çekilen raporda, ancak imalat, inşaat ve sağlık hizmetleri gibi bazı sektörlerin daha sıkı işgücü arzı nedeniyle daha ılımlı bir ücret baskısı yaşadığı ifade edildi.

Raporda, artan sağlık sigortası primlerinin de işgücü maliyetleri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

Fiyatlar ılımlı bir şekilde arttı

Fiyatların ise raporlama döneminde ılımlı bir artış gösterdiği kaydedilen raporda, "Girdi maliyeti baskıları, büyük ölçüde tarifelerin yol açtığı artışları yansıtarak imalat ve perakende sektörlerinde yaygındı." değerlendirmesi yer aldı.

Raporda, bazı bölgelerin sigorta, kamu hizmetleri, teknoloji ve sağlık hizmetlerinde artan maliyetlere işaret ettiği aktarıldı.

Fed'in raporunda, "İleriye dönük olarak, bağlantılar yukarı yönlü maliyet baskılarının sürmesini bekliyor ancak kısa vadede fiyatları artırma planları karışık." ifadesi kullanıldı.

