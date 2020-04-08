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Ekonomi

Fed tutanaklarında 'Kovid-19 etkisi geçene kadar faiz 0 seviyesinde tutulacak' sinyali

ABD Merkez Bankasının son toplantılarına ait tutanaklar, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomideki etkisi geçene kadar faiz oranlarının 0 seviyesinde tutulacağının sinyalini verdi.

Dilara Zengin   | 08.04.2020
Fed tutanaklarında 'Kovid-19 etkisi geçene kadar faiz 0 seviyesinde tutulacak' sinyali

Washington

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) Mart ayının 2'si ile 15'inde düzenlenen toplantılarına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığına çekildiği 15 Mart'taki son toplantının tutanaklarında, Kovid-19 salgınının ABD de dahil olmak üzere birçok ülkede ekonomik faaliyeti aksattığı belirtildi.

Tutanaklarda, Kovid-19 salgınının küresel finansal koşulları da etkilediği vurgulanarak, "Tüm katılımcılar, son haftalarda ABD ekonomisinin yakın dönemli görünümünün keskin bir şekilde kötüleştiği ve belirsiz hale geldiği görüşünde." ifadesi kullanıldı.

Ekonomik görünüme yönelik risklerde artış

Ekonomik görünüme yönelik aşağı yönlü risklerin arttığına işaret edilen tutanaklarda, ekonomideki toparlanmanın salgının kontrol altına alınmasına yönelik önlemler, bunların başarısı ve diğer politika yanıtlarına bağlı olduğu aktarıldı.

Tutanaklarda, finansal piyasaların olağanüstü bir türbülans ve stres sergilediği belirtilerek, Fed üyelerinin piyasaların işleyişindeki aksamalara ilişkin endişelerini dile getirdiği aktarıldı.

Fed üyelerinin çoğunun faiz oranında 100 baz puanlık indirimi savunduğunun ifade edildiği tutanaklarda, bu karara sadece Fed'in Cleveland Şubesi Başkanı Loretta J. Mester'in karşı çıktığı ve 50 baz puanlık indirim istediği kaydedildi.

Ekonomiyi destekleme vurgusu

Tutanaklarda, "Para politikasıyla ilgili olarak katılımcılar, ekonominin son olayları atlattığından ve komitenin istihdam ile fiyat istikrarı hedeflerini başarma doğrultusunda rayına oturduğuna emin olana kadar, faiz oranının yüzde 0-0,25 aralığında kalmasının uygun olacağı kanısına vardılar." ifadesi kullanıldı.

Kamu sağlığı, küresel gelişmeler ve enflasyon baskıları da dahil olmak üzere ekonomik görünüme yönelik bilgilerin izlenmeye devam edileceğinin vurgulandığı tutanaklarda, komitenin ekonomiyi desteklemeye yönelik adımlar atacağı bildirildi.

Tutanaklarda, Fed'in hanehalkları ve işletmelere kredi akışını sağlamak, maksimum istihdam ve fiyat istikrarını desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya hazır olduğunun altı çizildi.

Fed, Kovid-19 salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için daha önce 17-18 Mart’ta yapılacağı duyurulan Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi ikinci kez faiz indirimine gitmişti.

Politika faizini 2 Mart'ta 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına düşüren Fed, 15 Mart'ta ise yüzde 0-0,25 aralığına çekmişti.

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