Dolar
33.91
Euro
37.82
Altın
2,512.91
ETH/USDT
2,634.60
BTC/USDT
61,064.00
BIST 100
9,904.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bolu'nun Gerede ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale sürüyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve futbolcu Milot Rashica, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda oynayacakları maç öncesi Stockhorn Arena'da basın toplantısı düzenliyor.
logo
Ekonomi

Fed tutanakları gelecek toplantıda muhtemel faiz indirimine işaret etti

ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Komitesinin son toplantısının tutanaklarını yayımladı. Buna göre, Fed yetkilileri, mevcut verilerin enflasyonun hedefe doğru ilerlediğine dair güvenlerini arttırdığını belirtti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Fed tutanakları gelecek toplantıda muhtemel faiz indirimine işaret etti

New York

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin son toplantısına ilişkin tutanaklar, Fed yetkililerinin büyük çoğunluğunun, verilerin beklendiği gibi gelmeye devam etmesi halinde eylülde para politikasını gevşetmenin muhtemelen uygun olacağını düşündüğünü ortaya koydu.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 30-31 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin değiştirilmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, gelecek toplantıda faiz indirimine gidilebileceğini gösterdi.

Tutanaklarda, Fed personelinin ekonomik tahminlerinde, 2024'ün ikinci yarısındaki büyüme görünümünün büyük ölçüde beklenenden zayıf iş gücü piyasası göstergelerine yanıt olarak gerilediği ifade edildi.

Yetkililerin tamamının federal fon oranı hedef aralığının yüzde 5,25-5,50'de tutulmasını desteklediği vurgulanan tutanaklarda, "Ancak birkaçı, enflasyondaki son gelişmelerin ve işsizlik oranındaki artışların bu toplantıda hedef aralığının 25 baz puan düşürülmesi için makul bir gerekçe oluşturduğunu veya böyle bir kararı destekleyebileceklerini belirtti." bilgisi verildi.

Tutanaklarda, yetkililerin, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir şekilde hareket ettiğine dair daha fazla güven sağlamak için ek bilgiye ihtiyaç duyulduğunu belirttiği aktarıldı.

Yine de açıklanan verilerin, yetkililerin, enflasyonun hedefe doğru ilerlediğine dair güvenlerini artırdığı düşüncesine işaret edilen tutanaklarda, "Büyük çoğunluk, veriler beklendiği gibi gelmeye devam ederse gelecek toplantıda politikayı gevşetmenin muhtemelen uygun olacağını gözlemledi." ifadesi kullanıldı.

İstihdam riskleri arttı, enflasyon riskleri azaldı

Tutanaklara göre, yetkililerin çoğu, istihdam hedefine yönelik risklerin arttığını belirtti. Çok sayıda yetkili de enflasyon hedefine yönelik risklerin azaldığını kaydetti.

Bazı yetkililerin, iş gücü piyasası koşullarında daha fazla kademeli gevşemenin, daha ciddi bir bozulmaya dönüşme riski taşıdığını belirttiği aktarıldı. Tutanaklarda, "Birçok yetkili, politika kısıtlamalarını çok geç veya çok az azaltmanın ekonomik faaliyeti veya istihdamı gereksiz yere zayıflatma riski taşıyabileceğini belirtti." ifadesine yer verildi.

Tutanaklarda, birkaç yetkilinin de politika kısıtlamalarını çok erken veya çok fazla azaltmanın, toplam talepte yeniden canlanma ve enflasyondaki ilerlemenin tersine dönmesi riski taşıyabileceğini belirttiği, enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilecek potansiyel şoklarla ilgili risklere veya enflasyonun şu anda beklenenden daha kalıcı olma olasılığına işaret ettiği kaydedildi.

Fed'in gelecek toplantısı 17-18 Eylül'de yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afyonkarahisar'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Sıcakların etkisiyle Çıldır Gölü'nde yosun oluştu
Japonya seyrinin ardından yurda dönen TCG Kınalıada korveti, Foça'da törenle karşılandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 25 Ağustos'ta Ahlat'ta toplanacak
Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Benzer haberler

Fed tutanakları gelecek toplantıda muhtemel faiz indirimine işaret etti

Fed tutanakları gelecek toplantıda muhtemel faiz indirimine işaret etti

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı

ABD'de mortgage faizleri gerilerken başvurular arttı

Temmuzda en fazla aylık reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Temmuzda en fazla aylık reel getiri BIST 100 endeksinde oldu
ABD'de mortgage faizi 15 ayın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de mortgage faizi 15 ayın en düşük seviyesine geriledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet