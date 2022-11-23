Dolar
18.62
Euro
19.37
Altın
1,751.25
ETH/USDT
1,173.20
BTC/USDT
16,527.00
BIST 100
4,854.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Fed tutanakları, faiz oranlarındaki artışın yakında yavaşlayacağı sinyalini verdi

ABD Merkez Bankası, 1-2 Kasım'da düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanaklarını yayımladı.

Murat Aslan   | 23.11.2022
Fed tutanakları, faiz oranlarındaki artışın yakında yavaşlayacağı sinyalini verdi

İstanbul

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, Fed yetkililerinin faiz artırım hızının yakında yavaşlatılmasının uygun olacağını düşündüklerini ortaya koydu.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 1-2 Kasım'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin 75 baz puan artışla yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanakları, faiz artırım hızının gelecek toplantılarda yavaşlayabileceğini gösterdi.

Tutanaklarda, "Yetkililerin büyük çoğunluğu faiz artış hızının yavaşlatılmasının uygun olacağını belirtti." ifadesi kullanıldı.

Bazı yetkililerin faizleri hızlı artırmaktan kaynaklanan risklere dikkati çektiği aktarılan tutanaklarda, bazı yetkililerin de faiz artış hızının yavaşlamasının piyasalarda olası oynaklık ihtimalini azaltabileceğini belirttiği bildirildi.

Tutanaklarda, yetkililerin büyük çoğunluğunun nihai faiz oranı hakkında kararsız oldukları ifade edilirken, söz konusu oranın önceden tahmin edilen seviyenin daha da üzerinde olabileceği belirtildi.

Yetkililerin para politikasının gecikmeli etkisi hakkında hemfikir oldukları kaydedilirken, buna karşın enflasyon baskısının azaldığına ilişkin henüz yeterli veriye sahip olunmadığı aktarıldı.

Tutanaklarda, ABD ekonomisinin gelecek yıl içinde resesyona girme ihtimalinin de ana senaryo olmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Fed'in bir sonraki FOMC toplantısının 13-14 Aralık'ta yapılması planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uludağ'da kar yağışı başladı
EGM, "yeni bir deprem beklendiği" paylaşımlarına itibar edilmemesini istedi
AFAD, Düzce'de saat 19.00 itibarıyla elektrik kesintisi bulunmadığını bildirdi
Düzce'de ana su alma regülatöründeki arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacak
Tokat'ta özel hastanede hastaya şiddet uygulayan 2 sağlık personeline disiplin cezası

Benzer haberler

Fed tutanakları, faiz oranlarındaki artışın yakında yavaşlayacağı sinyalini verdi

Fed tutanakları, faiz oranlarındaki artışın yakında yavaşlayacağı sinyalini verdi

Borsa günü rekorlarla tamamladı

10 soruda borsada işleme açılan "Altın Sertifikaları"

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Borsadan kapanış rekoru

Borsadan kapanış rekoru
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet