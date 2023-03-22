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Ekonomi

Fed Başkanı Powell: Sistemi güvenli ve sağlam tutmak için gereken tüm araçlarımızı kullanmaya hazırız

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Bankacılık sistemindeki koşulları yakından izlemeye devam edeceğiz, sistemi güvenli ve sağlam tutmak için gereken tüm araçlarımızı kullanmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Dilara Zengin Okay  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Fed Başkanı Powell: Sistemi güvenli ve sağlam tutmak için gereken tüm araçlarımızı kullanmaya hazırız

Washington
Fed Başkanı Powell, "Daha fazla faiz artışı ihtiyacını değerlendirirken gelen verilere, değişen görünüme ve özellikle kredi sıkılaşmasının beklenmeyen etkilerine odaklanacağız." açıklamasında bulundu.

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