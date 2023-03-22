Fed Başkanı Powell: Sistemi güvenli ve sağlam tutmak için gereken tüm araçlarımızı kullanmaya hazırız
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Bankacılık sistemindeki koşulları yakından izlemeye devam edeceğiz, sistemi güvenli ve sağlam tutmak için gereken tüm araçlarımızı kullanmaya hazırız." ifadesini kullandı.
Washington
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