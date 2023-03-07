Fed Başkanı Powell: Faiz oranları önceden tahmin edilenden daha yüksek olabilir
Fed Başkanı Jerome Powell, "Son ekonomik veriler beklenenden daha güçlü geldi, bu da faiz oranlarının nihai seviyesinin önceden tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini gösteriyor." dedi.
Washington
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