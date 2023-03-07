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Ekonomi

Fed Başkanı Powell: Faiz oranları önceden tahmin edilenden daha yüksek olabilir

Fed Başkanı Jerome Powell, "Son ekonomik veriler beklenenden daha güçlü geldi, bu da faiz oranlarının nihai seviyesinin önceden tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini gösteriyor." dedi.

Dilara Zengin Okay  | 07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
Fed Başkanı Powell: Faiz oranları önceden tahmin edilenden daha yüksek olabilir Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Washington

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