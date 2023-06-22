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Ekonomi

Fed Başkanı Powell: Enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürmek için daha fazla faiz artışına ihtiyaç duyulabilir

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürmek için daha fazla faiz artışına ihtiyaç duyulabileceğini ifade etti.

Dilara Zengin Okay  | 22.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
Fed Başkanı Powell: Enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürmek için daha fazla faiz artışına ihtiyaç duyulabilir

Washington

Powell, ABD Kongresinde yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.

Faiz oranlarına ilişkin sorular üzerine Powell, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) genel olarak faiz oranlarını bu yıl yeniden ve belki 2 kez daha artırmanın uygun olacağı görüşünde olduğunu söyledi.

Powell, sıkılaşma politikasında çok yol katettiklerini belirterek, son toplantıda faiz oranlarını sabit tutmalarının nedeninin karar vermek için kendilerine daha fazla zaman tanımak olduğunu aktardı.

Başlangıçta çok hızlı hareket ettiklerini anımsatan Powell, kademeli olarak yavaşladıklarını anlattı. Powell, enflasyonu kontrol altına almaya kararlı olduklarını vurgulayarak, "Yaklaştık ancak faiz artırımları için biraz daha gidilecek yer var." dedi.

İş gücü piyasasının kademeli olarak soğumaya devam etmesini beklediklerini aktaran Powell, bununla birlikte enflasyonun bu yıl içinde aşağı yönlü hareketini sürdürmesinin de beklendiğini kaydetti.

Powell, "Beklentilerle geniş ölçüde uyumlu olursa, Komite'nin güçlü çoğunluğu, faiz oranını yıl sonuna kadar bir veya iki kez artırmanın uygun olacağına inanıyor, güçlü çoğunluk iki kezden yana. Bu yüzden verilerin bize ne yapacağımızı söyleyeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye düşürmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurgulayan Powell, faiz indirimlerinin yakın zamanda gerçekleşeceğini ise düşünmediklerini ifade etti.

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