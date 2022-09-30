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Ekonomi

Fed Başkan Yardımcısı Brainard: Para politikasının bir süre kısıtlayıcı olması gerekecek

ABD Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Lael Brainard, enflasyonun yüzde 2 hedefine düşürülmesi için para politikasının bir süre kısıtlayıcı olması gerekeceğini, para politikası sıkılaşmasında erken çekilmekten kaçınmaya kararlı olduklarını ifade etti.

Dilara Zengin Okay   | 30.09.2022
Fed Başkan Yardımcısı Brainard: Para politikasının bir süre kısıtlayıcı olması gerekecek

Washington

Brainard, Fed Yönetim Kurulu ve New York Fed tarafından düzenlenen konferansta para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daha sıkı finansal koşulların etkisinin farklı sektörler üzerinden görülmesinin ve enflasyonu düşürmesinin zaman alacağını aktaran Brainard, "Enflasyonun hedefe döndüğüne dair güvene sahip olmak için para politikasının bir süre kısıtlayıcı olması gerekecek." ifadesini kullandı.

Brainard, para politikası sıkılaşmasında erken geri çekilmekten kaçınmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Fed'in risklerin bir noktada daha belirgin şekilde iki taraflı hale gelebileceğinin farkında olduğuna işaret eden Brainard, belirsizliğin halihazırda yüksek olduğunu kaydetti.

Brainard, "ABD ve yurt dışında enflasyon çok yüksek ve ek enflasyonist şok riski göz ardı edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, Çin'deki Kovid-19 karantina önlemleri veya hava koşulları nedeniyle arz kesintilerinin uzaması veya ağırlaşması riski olduğuna dikkati çeken Brainard, Fed'in başka olumsuz şokların ortaya çıkmasıyla daha da kötüleşebilecek finansal kırılganlıklara karşı dikkatli olduğunu aktardı.

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