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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
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Ekonomi

EYT için işletmelere yüzde 75 kefalet oranıyla KGF desteği geliyor

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemede işverenlerin kıdem tazminatı yükünü hafifletmeye yönelik tedbirler kapsamında, yüzde 75 kefalet oranıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) desteği sağlanacak.

Merve Özlem Çakır   | 15.12.2022
EYT için işletmelere yüzde 75 kefalet oranıyla KGF desteği geliyor

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, iş dünyasının finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen Hazine destekli KGF kefalet sisteminin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Hazırlıkları devam eden paketin başlangıç aşamasında 150 milyar lira düzeyinde bir kefalet büyüklüğü ile açıklanması bekleniyor. Paketlerin, esnaf ve KOBİ’ler başta olmak üzere işletmelere birçok alanda önemli miktarda finansman imkanı oluşturması beklenirken, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında uygulanan selektif kredi politikasının bu paketlerde de yer alması öngörülüyor.

Söz konusu kefalet paketleri ile işletmelerin finansman ihtiyaçlarına kaynak tahsis edilecek. Ayrıca Bakanlık, EYT kapsamında işverenlerin kıdem tazminatı yükünü hafifletmeye yönelik de kefalet paketi desteği sunacak.

Ödemesiz dönem imkanı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklanacak paketlerde ödemesiz dönem imkanının yanı sıra, en az yüzde 75 kefalet oranı olması bekleniyor. Kamu bankalarının yanı sıra özel bankaların da kefalet paketlerine dahil olacağı, böylelikle işletmelere uygun finansman imkanı oluşturulacağı ifade ediliyor.

Hazine destekli kefaletlerin bundan sonra faturaya dayalı olarak yalnızca reel ekonomiyi finanse etmesine ilişkin dönüşüm süreci de tamamlanırken, kullanılacak tam entegre bilgi sistemi ile kredilerin amacı dışında kullanılmasının önemli ölçüde önüne geçilecek.

Piyasa ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan paketlerle söz konusu kaynaklar, işletme harcamaları ve yatırım için kullanılabilecek. Savunma sanayiden yeşil dönüşüme, imalat sanayiden enerji verimliliğine, girişimcilikten inşaat sektörüne, firmaların teknolojik dönüşümünden teknoloji üretimine kadar birçok alanda selektif kredi ve kefalet imkanı sunulacak.

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