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Ekonomi

EYT düzenlemesi için işverenlere uygun finansmanlı kredi paketi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "EYT ile ilgili işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, Hazine destekli KGF kefaletiyle karşılayabilecekleri kredi paketi için hazırlıklar başlatıldı." dedi.

Göksel Yıldırım   | 02.12.2022
EYT düzenlemesi için işverenlere uygun finansmanlı kredi paketi

Ankara

Nebati, Twitter hesabından, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemeye ilişkin yaptıkları hazırlıklar konusunda paylaşımda bulundu.

EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmalar yapıldığını anımsatan Nebati, "Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

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