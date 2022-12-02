EYT düzenlemesi için işverenlere uygun finansmanlı kredi paketi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "EYT ile ilgili işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, Hazine destekli KGF kefaletiyle karşılayabilecekleri kredi paketi için hazırlıklar başlatıldı." dedi.
Ankara
Nebati, Twitter hesabından, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemeye ilişkin yaptıkları hazırlıklar konusunda paylaşımda bulundu.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız (@csgbakanligi) tarafından çalışmalar yapılmaktadır.— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) December 2, 2022
EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmalar yapıldığını anımsatan Nebati, "Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.