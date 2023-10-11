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Ekonomi

Exxon Mobil, ABD'li Pioneer şirketini 59,5 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardı

ABD'li enerji şirketi Exxon Mobil, merkezi Teksas'ta bulunan hidrokarbon şirketi Pioneer Natural Resources'ı 59,5 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Nuran Erkul Kaya  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Exxon Mobil, ABD'li Pioneer şirketini 59,5 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardı

Londra

Exxon Mobil'in açıklamasına göre, birleşme, Exxon Mobil'in 5 Ekim 2023'teki hisse başı kapanış fiyatı olan 253 dolar üzerinden gerçekleşti.

Böylece, Exxon Mobil'in Pioneer şirketini satın alma işleminin toplam değeri 59,5 milyar dolar oldu.

Birleşme sonrası şirketler, ABD'nin güneybatısında bulunan Permian Havzası'nda 16 milyar varil petrol eşdeğeri kaynağa sahip olacak.

Exxon Mobil'in, Permian'daki üretiminin bu yılki hacminin iki katından fazla artarak günlük 1,3 milyon varil petrol eşdeğerine ve 2027'de ise 2 milyon varile ulaşması bekleniyor.

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