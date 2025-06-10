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Ekonomi

Evlilik yolundaki 7 binin üzerinde genç, markaların indirim kampanyasından yararlandı

Aile ve Gençlik Fonu Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında faizsiz kredi desteğinden yararlanan 7 bin 96 genç, kendilerine özel tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden oluşturdu.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
Evlilik yolundaki 7 binin üzerinde genç, markaların indirim kampanyasından yararlandı

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi hayata geçirildi.

Gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteğinin verildiği proje kapsamında aynı zamanda çiftlere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevli uzmanlar tarafından evlilik öncesi ve sonrası eğitim hizmetleri de sunuluyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aile Yılı dolayısıyla söz konusu projenin 81 ilde yaygınlaştırılması müjdesinin ardından, Türkiye'nin dört bir yanından 13 Ocak'tan itibaren evlenecek gençler projeye başvurdu.

Evlilik yolundaki çiftlere 30'un üzerinde firma destek veriyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla, proje kapsamında sunulan faizsiz kredi desteğine ek olarak, hayatlarını birleştirme yolunda ilk adımlarını atan genç çiftlere, evlilik ve düğün hazırlıkları sürecinde yapacakları alışverişlerde çeşitli indirimlerden yararlanabilmeleri için firmalarla işbirliği kararı alındı.

Bu kapsamda, il müdürlükleri aracılığıyla, Aile ve Gençlik Fonu Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlanan evlenecek gençlere destek olmak isteyen firma ve esnaflarla işbirliği çalışmaları yapıldı. Yeni evlenecek çiftler, evlilik hazırlığı sürecinde yapacağı alışverişlerde 30'un üzerinde firmanın sunduğu mevcut indirimlere ek yüzde 5'ten yüzde 35'e varan oranlarda indirimlerden faydalanıyor.

Söz konusu indirimlerden yararlanmak isteyen 7 bin 96 genç, kendilerine özel tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden oluşturdu. Yeni evlenecek çiftler bu destek sayesinde yuvalarını daha rahat kurabilme imkanına sahip oluyor.

Çiftler, indirim kodunun nasıl oluşturulacağına ve kampanya hakkında detaylı bilgiye "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/kampanyalar" adresinden ulaşabiliyor.

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