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Ekonomi

Ev ve mutfak eşyaları sektörü Hırvatistan'da 180 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından ev ve mutfak eşyaları sektörüne yönelik Hırvatistan’ın Zagreb şehrinde “Hırvatistan Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörü Sektörel Ticaret Heyeti” düzenlendi.

Mücahit Enes Sevinç  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Ev ve mutfak eşyaları sektörü Hırvatistan'da 180 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi

İstanbul

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 16-19 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen heyet kapsamında, Hırvatistan pazar araştırması olarak retail tur yapılırken ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Açıklamada, "İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Küçük’ün katıldığı heyeti, Hırvatistan Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş ve Zagreb Ticaret Müşaviri Berfu Ceren Yılmaz ziyaret ederek firmalara pazar hakkında bilgi verdi." ifadeleri yer aldı.

Gerçekleştirilen ticaret heyetinde yeni işbirlikleri kurulması ve ihracatın artırılması için önemli temaslarda bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Etkinlik boyunca, Türk firmaları tarafından çeşitli ev ve mutfak eşyaları alıcıların beğenisine sunuldu. Heyet kapsamında 180 ikili iş görüşmesi gerçekleştirilirken, yapılan ikili iş görüşmeleri ile yeni iş bağlantıları kurulması ve sektörün ihracatının artırılması hedefleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye’den 14 firmadan 22 temsilci ile Hırvatistan, Sırbistan, Bosna, Macaristan ve Arnavutluk gibi çevre ülkelerden toplam 24 satın almacı firmanın katılım sağladığı yer alırken, pazar hakkında şu değerlendirmelere yer verildi:

"Trade Map verilerine göre, Hırvatistan’ın ev ve mutfak eşyaları sektöründe ithalat yaptığı ülke sıralamasında Türkiye 8’inci sırada yer alıyor. Hırvatistan’ın 2023'te Türkiye’den yaptığı ev mutfak eşyaları sektörü ithalatı 2,39 milyon dolar oldu. Türk plastik ev ve mutfak eşyaları sektörünün Hırvatistan’a yaptığı ihracat 2024'te 2,5 milyon dolar olurken sektörün toplam ihracatı 665 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hırvatistan’a yapılan plastik ev ve mutfak eşyaları sektörünün ihracatı 2023'e göre ise yüzde 8 arttı."

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