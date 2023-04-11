Dolar
19.29
Euro
21.07
Altın
1,999.89
ETH/USDT
1,920.00
BTC/USDT
30,241.00
BIST 100
5,109.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı
logo
Ekonomi

Ethereum, 33 milyar doların kilidini açmak için yazılım güncellemesine hazırlanıyor

Piyasa değeri bakımından Bitcoin’in ardından ikinci sırada yer alan Ethereum’daki yazılım güncelleme ile yatırımcılar blok zincirinde kilitledikleri 33,7 milyar dolarlık Ethereum'u getirisiyle geri çekebilecek.

Bahattin Gönültaş  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
Ethereum, 33 milyar doların kilidini açmak için yazılım güncellemesine hazırlanıyor

Berlin

Ethereum’a yatırım yapan yatırımcılar Ethereum blok zincirinde bu hafta planlanan Shapella adlı yazılım güncellemesiyle son üç yılda cüzdanlarında depozito olarak tuttukları ve ağda kilitledikleri piyasa değeri 33,7 milyar dolarlık Ethereum'u getirisiyle geri çekebilecek.

Söz konusu güncellemenin ardından, 2020'den beri getiri karşılığında stake edilen Ethereum artık blok zincirinde kilitli kalmayacak.

Ethereum’un yaklaşık yüzde 15’i kripto para zincirinin operasyonlarını desteklemek için söz konusu cüzdanlarda kilitlenmiş durumdayken bunun piyasa değeri 33,73 milyar doları buluyor.

Stake etmek (Staking) olarak adlandırılan kilitleme işlemi, tutulan miktara karşılık zaman içerisinde belirli oranlarda ödül kripto para kazanılıyor.

Öte yandan Ethereum fiyatı son 24 saatte yüzde 3'ten fazla değer kazanarak 1.920 dolar seviyesine çıktı. Piyasa değeri ise 231 milyar doların üzerine çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ÖSYM, 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme sonuçlarını açıkladı
Türk Kızılay mobil sağlık aracı, Malatya'da depremzedelere hizmeti sürdürüyor
Malatya'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Kabine üyeleri, Ankara Spor Salonu'na Togg ile geldi
Diyarbakır annelerinden Taşçı: Evladım beni görüyorsa gelsin, çifte bayram yaşayalım

Benzer haberler

Ethereum, 33 milyar doların kilidini açmak için yazılım güncellemesine hazırlanıyor

Ethereum, 33 milyar doların kilidini açmak için yazılım güncellemesine hazırlanıyor

Bitcoin'in fiyatı 10 ay sonra yeniden 30 bin doları aştı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet