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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
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Ekonomi

Et ve Süt Kurumundan kırmızı et fiyatlarında artış iddialarına yanıt

Et ve Süt Kurumu (ESK), mevcut stokların piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olduğunu ve kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Mehmet Can Toptaş  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
Et ve Süt Kurumundan kırmızı et fiyatlarında artış iddialarına yanıt

Ankara

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı basın yayın organlarında yer alan "Ette kırmızı alarm, fiyatlar bir anda fırladı" şeklindeki haberler üzerine açıklama yapılması ihtiyacının doğduğu aktarıldı.

Kurumun, kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirleri aldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacıyla sürdürdüğümüz regülasyon çalışmaları kapsamında, piyasaya et arzımız devam etmektedir. Mevcut kırmızı et ve canlı hayvan stoklarımız piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olup, kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak herhangi bir durum söz konusu değildir. Et fiyatlarının daha da artacağına dair spekülatif iddialara itibar edilmemesini kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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