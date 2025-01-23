Dolar
35.63
Euro
37.20
Altın
2,753.20
ETH/USDT
3,227.90
BTC/USDT
104,005.00
BIST 100
10,109.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ESK, ramazan ayı öncesinde 40 bin canlı hayvan tedarikinin yapılacağını bildirdi

Et ve Süt Kurumu (ESK), ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla yaklaşık 40 bin canlı hayvan tedarikinin yapılacağını bildirdi.

Mehmet Can Toptaş  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
ESK, ramazan ayı öncesinde 40 bin canlı hayvan tedarikinin yapılacağını bildirdi

Ankara

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, piyasa regülasyonuyla görevli olan kurumun yaklaşan ramazan ayı öncesinde tüketicilerin uygun fiyatla kırmızı ete ulaşması için bir dizi tedbirler aldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla Kurumumuzca, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerinde hazır bulunan canlı kasaplık hayvanların yanı sıra, ramazan ayının başına kadar yaklaşık 40 bin canlı hayvan tedariki yapılacaktır." bilgisine yer verildi.

Söz konusu hayvanların kesimi yapıldıktan sonra elde edilecek karkas etlerin uygun fiyattan PERDER üyesi marketlere, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine, yemek firmalarına ve et sanayicilerine ulaştırılacağı belirtilen açıklamada, "Böylelikle her ramazan ayı öncesinde sebepsiz yere yapılan fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: Bilirkişiler facianın sorumlularını ortaya çıkaracaklar
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
İş güvenliği uzmanı İşçen'den Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin değerlendirme
Kartalkaya'daki otel yangınına ilk müdahale anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Türkiye ile Ruanda arasında 4 anlaşma imzalandı

Benzer haberler

ESK, ramazan ayı öncesinde 40 bin canlı hayvan tedarikinin yapılacağını bildirdi:

ESK, ramazan ayı öncesinde 40 bin canlı hayvan tedarikinin yapılacağını bildirdi:

MEB "fahiş fiyat" talep eden özel okullara soruşturma başlattı

İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet