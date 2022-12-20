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Ekonomi

Esenboğa Havalimanı kapasite artırımı ihalesinde en iyi teklifi 475 milyon avroyla TAV Havalimanları verdi

Esenboğa Havalimanı'nın kapasite artırımı ve 25 yıllık işletme hakkı için düzenlenen ihalede en iyi teklifi, 475 milyon avro artı KDV ile TAV Havalimanları Holding AŞ verdi.

Erhan Cihan Ünal   | 20.12.2022
Esenboğa Havalimanı kapasite artırımı ihalesinde en iyi teklifi 475 milyon avroyla TAV Havalimanları verdi Fotoğraf: Hakan Nural/AA

Ankara

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nde yapılan ihaleye, Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ/Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat AŞ Ortak Girişimi, TAV Havalimanları Holding AŞ olmak üzere 3 istekli katıldı.

Limak İnşaat/Limak Yatırım Ortak Girişimi şartnameye uymadığı gerekçesiyle ihale dışı kalırken, açık artırmaya Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve TAV Havalimanları Holding AŞ ile devam edildi. Cengiz İnşaat'ın çekilmesinin ardından TAV Havalimanları ihalede tek kaldı.

İhale komisyonu ile yapılan pazarlık sonucunda, Esenboğa Havalimanı'nın kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç ve dış hatların, CIP, genel havacılık terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanması ihalesinde en iyi teklifi 475 milyon avro + KDV ile TAV Havalimanları Holding AŞ verdi.

Şirket, ihale şartnamesi uyarınca havalimanının 24 Mayıs 2025 ile 23 Mayıs 2050 arasındaki 25 yıllık dönemde işletme hakkına sahip olacak.

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