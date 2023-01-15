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Ekonomi

Erzurum'da kurulan "güneş tarlası"nda yıllık 4 milyon kilovatsaat elektrik üretilecek

Erzurum'da, Aziziye Belediyesince 30 dönüm arazide kurulan güneş enerji santralinde (GES) yıllık 4 milyon kilovatsaat elektrik üretilecek.

Muhammet Mutaf   | 15.01.2023
Erzurum'da kurulan "güneş tarlası"nda yıllık 4 milyon kilovatsaat elektrik üretilecek

Erzurum

Erzurum'un güneş potansiyelini enerjiye dönüştürmek için çalışma başlatan Aziziye Belediyesi, ilçeye bağlı Ocak Mahallesi'ndeki arazi üzerinde iki yıl önce 1 megavat kurulu güce sahip GES kurdu.

İlk etabı 2021'in ocak ayında devreye alınan ve iki yılda 4 milyon kilovatsaat elektrik üretiminin gerçekleştirildiği santrale, 6 bin 120 panel daha eklenerek, üretim kapasitesi 2 katına çıkarıldı.

Arazinin "güneş tarlası"na çevrildiği bölgede, geçen ay üretime başlayan ikinci etapla birlikte yıllık 4 milyon kilovatsaat elektrik üretimi hedefleniyor.

"2 bin hanenin elektriğini üretmiş olacağız"

Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AA muhabirine, Erzurum'un en önemli potansiyellerinden birinin güneş enerjisi olduğunu söyledi.

Yaptıkları fizibilite çalışmalarının ardından Erzurum'un güneş potansiyelini katma değerli hale getirmek için 1 megavatlık güneş enerji santrali kurduklarını ifade eden Orhan, GES'in bulunduğu alanda ciddi bir güneşlenme olduğunu belirtti.

Bölgede yılın yaklaşık 330 gününün güneşli geçtiğine dikkati çeken Orhan, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 1 yılda, 2 milyon kilovatsaat elektrik ürettik. Belediyemiz elektrik tüketimini, üretmiş olduğumuz enerjiden karşıladı. Hem de fazla ürettiğimiz enerjiyi insanların kullanımına sunarak gelir elde ettik. Güneş enerji santralinin kurulduğu yıl ile bugünü hesapladığımızda kendini amorti etti, üzerine bir de belediyemize katma değer sağladı."

Arazinin koşulları, şartları ve büyüklüğünün yeterli olmasıyla ikinci etaba geçtiklerini dile getiren Orhan, geçen ay ikinci santrali devreye aldıklarını ve üretimin başladığını kaydetti.

İkinci etapla üretimin iki katına çıkacağına işaret eden Orhan, "İnşallah yıl içerisinde üreteceğimiz elektrik 4 milyon kilovatsaat olacak diye hesap ediyoruz. Bir megavatla yaklaşık 1000 hanenin elektriğini karşılıyorduk, şimdi 2 bin hanenin elektriğini üretmiş olacağız." dedi.

Orhan, santralin hem ülkenin enerji ihtiyacı hem de ekolojik denge açısından Erzurum için önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

"Yıllık 80 bin ağaç kesilmemiş oluyor"

Projenin kente katkılarına değinen Orhan, şunları söyledi:

"İki yılda ürettiğimiz 4 milyon kilovatsaat elektriğin 1 milyonunu belediye olarak biz kullandık, gerisini sattık. Dolayısıyla burada 3 milyon kilovatsaat satıştan kaynaklı gelirimiz var. Ekosistem ve çevre boyutu olarak da her iki elektrik santralimizden üretmiş olduğumuz elektrikten dolayı yıllık 2 bin ton karbon salınımını engelliyoruz. Dolayısıyla atmosfere herhangi bir karbon salınımı yapmadan bu elektriği üretiyoruz ve üretilen elektrikten dolayı yıllık 80 bin ağaç da kesilmemiş oluyor."

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