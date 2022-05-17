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Ekonomi

Erzurum'da kapasitesi artırılan güneş enerjisi santrali 2 bin haneyi aydınlatacak

Erzurum'un Aziziye Belediyesi, kapasitesini artırmak için çalışma başlattığı güneş enerjisi santrali ile 2 bin hanenin aydınlanmasını sağlayacak.

İsmail Hakkı Demir   | 17.05.2022
Erzurum'da kapasitesi artırılan güneş enerjisi santrali 2 bin haneyi aydınlatacak

Erzurum

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen yılın başında devreye alınan güneş enerjisi santralinde bugüne kadar 2 milyon 500 bin kilovatsaat elektrik üretildi.

Kurulu gücü 1 megavat olan yatırımının kapasitesi, yeni eklenecek panellerle 2 megavata yükseltiliyor.

Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum'un günlük ve yıllık güneşlenme süresi bakımından Türkiye'de çok önemli bir avantajının bulunduğunu belirtti.

Güneş ışınlarının Erzurum'da yere düşme açısının da elektrik üretimi için fevkalade bir imkan sağladığına işaret eden Orhan, şunları kaydetti:

"Sistemimize yeni paneller ekliyor ve yatırımımızı iki kat büyütüyoruz. Halihazırda 1 megavat kurulu güce sahip olan tesisimizde, genişletme çalışmalarının tamamlanmasıyla üretim kapasitesi de iki katına çıkmış olacak. Yeni panellerimiz ilk ışığı alır almaz santrallerimizin yıllık elektrik üretim kapasitesi yaklaşık 4 milyon kilovatsaate çıkmış olacak. Bu da yaklaşık olarak 2 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılamak demek olacak. Bunun yanında söz konusu yatırımımız çevre dostu olması sebebiyle yine yılda 2 bin ton karbondioksitin atmosfere salınımını engellemiş olmakla birlikte 80 bin ağacın da kesilmesini önlemiş olacak."

Orhan, bu yatırımla ilçeye hem katma değer ürettiklerini hem de ekosistemi koruduklarını ifade etti.

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