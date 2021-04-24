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Ekonomi

EPDK'nin elektrik enerjisi ihracat kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, sahip oldukları üretim tesislerinin işletmedeki toplam kurulu gücünü aşmayacak şekilde elektrik enerjisi ihracatı faaliyetini yürütebilecek.

Murat Temizer   | 24.04.2021
EPDK'nin elektrik enerjisi ihracat kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, sistem işletmecisi, bir enterkonneksiyon hattının işletmeye alınması, bir enterkonneksiyon hattındaki kapasite kullanımının belirli bir nedenle son bulması ve işletmedeki bir enterkonneksiyon hattında herhangi bir nedenle oluşacak kapasite artışı hallerinde ortaya çıkacak kapasitelere ilişkin bilgileri gerekli izin ve onayları alarak ilan edecek.

Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, sahip oldukları üretim tesislerinin işletmedeki toplam kurulu gücünü aşmayacak şekilde elektrik enerjisi ihracatı faaliyetini yürütebilecek.

Yönetmelikte ayrıca, "kapasite tahsisine ilişkin usul ve esaslar", "kapasite tahsislerine ilişkin ihalelere katılabilecekler" konularında da değişikliklere yer verildi.

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