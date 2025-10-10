Dolar
Ekonomi

EPDK'den Karadeniz gazı ihracatını hızlandıracak adım

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yürüttüğü Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nda yönetmelik değişikliği çalışmaları kapsamında, Karadeniz'de üretilen doğal gazın sıvılaştırılarak ihracatının önünü açacak düzenlemelerde nihai aşamaya gelindi.

Duygu Alhan  | 10.10.2025 - Güncelleme : 10.10.2025
EPDK'den Karadeniz gazı ihracatını hızlandıracak adım

Ankara

EPDK'den yapılan açıklamaya göre, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nda 2023 ve 2024'te yapılan değişikliklerin ardından başlatılan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile koordineli yürütülen yönetmelik revizyonu çalışmalarında sona yaklaşıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği ve bağlantılı dört mevzuatta kapsamlı değişiklikler içeren taslaklar, kurumun internet sitesinde kamuoyu görüşüne açıldı. Taslaklar, 24 Ekim'e kadar 15 gün süreyle erişime açık olacak.

Yeni düzenlemeler, doğal gaz piyasasında yeni faaliyet türü olarak tanımlanan doğal gaz sıvılaştırma lisansına ilişkin başvuru koşulları ile hak ve yükümlülükleri belirliyor. Ayrıca, doğal gaz depolama yatırımlarını teşvik etmek amacıyla, depolama tesislerinin üçüncü taraf erişimine açılma kuralına istisna tanınmasına yönelik hükümler de taslakta yer alıyor.

Türkiye'nin doğal gaz arz esnekliğini artırmak ve uluslararası piyasalardaki ticari fırsatları değerlendirmek amacıyla, yüzen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerinin yer değiştirerek farklı bölgelerde hizmet verebilmesine imkan tanıyan düzenlemeler de taslağa dahil edildi.

Ayrıca, doğal gaz ihracat lisansı işlemlerinin hızlandırılması amacıyla birden fazla ülkeyi kapsayan tek lisans uygulaması getiriliyor. İthalat lisansı başvurularında aranacak koşullar ve sözleşme içeriğine ilişkin kriterler de yeniden tanımlanıyor.

Bunun yanı sıra, Türk karasularındaki deniz taşıtlarına LNG satışı, organize doğal gaz piyasasında ticaret hacminin artırılması, iletim kapasitesinin daha verimli kullanılması ve kapasitesini etkin kullanmayan şirketlerin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin hükümler de taslakta yer alıyor.

Düzenlemeler Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefini destekliyor

Yapılması planlanan mevzuat değişiklikleriyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenen politikalarla uyumlu olarak, Türkiye'nin enerjide tam bağımsız ülke olması hedefi yolunda arz güvenliği ve kaynak çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

Bu doğrultuda, Karadeniz'de üretilen gazın boru hattı veya sıvılaştırma yoluyla ihraç edilmesinin önü açılırken, doğal gaz ticaret hacminin artırılması, depolama yatırımlarının teşviki ve iletim sisteminin etkinliğinin artırılması amaçlanıyor.

Yüzen LNG tesislerinin daha etkin kullanılmasıyla, Akdeniz'den geçen gemilerin yakıt ihtiyacının Türkiye'den LNG olarak karşılanması planlanıyor. Düzenlemenin, Türkiye'nin bölgesel enerji ticaretinde boru hatları ve LNG piyasasında oyun kurucu konumunu güçlendirmesi bekleniyor.

