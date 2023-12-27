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Ekonomi

EPDK, deprem bölgesinde bazı dağıtım lisans sahibi şirketlerin avans ödemelerini erteledi

EPDK, 6 Şubat'taki depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren belirli dağıtım lisans sahibi şirketlerin avans ödemelerine ilişkin erteleme kararı aldı.

Zeynep Beyza Kılıç  | 27.12.2023 - Güncelleme : 27.12.2023
EPDK, deprem bölgesinde bazı dağıtım lisans sahibi şirketlerin avans ödemelerini erteledi

Ankara

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 31 Mart'a kadar, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri, Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketleri için Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 132/Ç maddesinin birinci fıkrasında belirtilen avans ödeme bildirimlerinde yer alan bedellerin, ilgili fatura dönemine ilişkin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesine ve söz konusu süre boyunca piyasa işletmecisi ve piyasa katılımcısına temerrüt faizi uygulanmamasına karar verildi.

Söz konusu kurul kararı 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

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