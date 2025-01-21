Dolar
35.62
Euro
36.94
Altın
2,727.75
ETH/USDT
3,250.00
BTC/USDT
102,054.00
BIST 100
10,053.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde yangın çıktı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangına müdahale sürüyor -VTR-
logo
Ekonomi

EPDK, depolamalı elektrik üretim tesisleriyle ilgili yeni şartları belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasası yönetmeliklerinde yaptığı değişiklerle depolamalı elektrik üretim tesislerinin lisans başvurusu, işleyişi ve kabulüyle alakalı şartları belirledi.

Fuat Kabakcı  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
EPDK, depolamalı elektrik üretim tesisleriyle ilgili yeni şartları belirledi

Ankara

Konuya ilişkin EPDK kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tesislerin çalışır halde tutulması ve kabul tarihine göre ilk 5 yıl yüzde 85, sonraki yıllarda yüzde 80 oranında emre amade olması zorunlu kılındı.

Bu koşulların sağlanmaması durumunda, depolama tesisinden sisteme verilen enerji, uzlaştırma hesaplamalarında dikkate alınmayacak. Söz konusu enerji Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) katılımcısı görevli tedarik şirketi tarafından üretilmiş kabul edilecek ve YEKDEM'e bedelsiz katkı olarak dikkate alınacak.

Dengeleme Güç Piyasasında ise uzlaştırma döneminin 15 dakika olarak uygulanması kararlaştırıldı. Bu uygulama için gerekli altyapı hazırlıklarının 1 Ocak 2027'ye kadar tamamlanması gerekecek ve bu tarihe kadar eski düzenleme devam edecek.

İletim sistemine bağlı lisanssız üreticiler de kesinleşmiş günlük programlarını ve emre amade kapasitelerini sistem işletmecisine bildirmekle yükümlü olacak.

Serbest tüketicilerin birden fazla tedarikçi tarafından talep edilmesi durumunda tüketici, mevcut tedarikçisini serbest tüketici portali üzerinden seçerek piyasa işletmecisine bildirebilecek.

Depolama lisansına başvuruda sermaye ve teminat şartı getirildi

Ayrıca, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile elektrik depolama tesisleri için lisans başvurularında belirli sermaye ve teminat şartları getirildi.

Mevcut lisans sahiplerinin yeni depolama tesisleri için bu şartları karşılaması gerekecek. Eğer depolama tesisi zamanında kurulmazsa, sağlanan teminat irat kaydedilecek. Depolamalı tesislerin verileri SCADA sisteminden izlenip piyasa işletmecisine bildirilecek.

Mevcut lisans sahiplerinin müstakil elektrik depolama tesisi için öngörülen gerekli şartlarla teminat ve sermaye yükümlülüklerini 3 ay içinde karşılaması gerekiyor. Aksi tesis veya tesislerin depolama lisansları terkin edilecek.

"Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik"e göre ise depolamalı elektrik üretim tesislerindeki depolama ünitelerinin "emre amade olma" durumu, bu ünitelerin çalışabilir halde olmasını ifade edecek.

Depolama üniteleri veya tesislerinin kabulünde yüzde 10 tolerans uygulanacak.

Ayrıca Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile depolamalı elektrik üretim tesislerinin kapasite verilerinin ilgili şebeke işletmecisinin SCADA sistemine doğru ve kesintisiz şekilde aktarılabildiğinin işletmeci tarafından tespit edilmesi halinde Kapasite Veri Takip Belgesi düzenlenecek.

Belgenin, tesisin kabulü aşamasında sunulması zorunlu olacak. Söz konusu belge başvuruları 7 iş günü içinde sonuçlandırılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a para gönderdiği iddia edilen 12 zanlı yakalandı
İstanbul merkezli 6 ilde terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 37 zanlı yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı
İstanbul'daki suç örgütü soruşturmasında ifadesi alınan Ahmet Özer tutuklandı

Benzer haberler

EPDK, depolamalı elektrik üretim tesisleriyle ilgili yeni şartları belirledi

EPDK, depolamalı elektrik üretim tesisleriyle ilgili yeni şartları belirledi

Manisa'da liseliler hurda malzemelerden güneş enerjisiyle çalışan elektrikli otomobil geliştirdi

Etil alkol ve metanol depolamaya düzenleme

Türkiye'nin enerjide yaptığı yatırımlar meyvelerini veriyor

Türkiye'nin enerjide yaptığı yatırımlar meyvelerini veriyor
Türkiye'de elektrikli şarj noktası rekor düzeyde gelişmeyle 27 bine ulaştı

Türkiye'de elektrikli şarj noktası rekor düzeyde gelişmeyle 27 bine ulaştı
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet