Dolar
36.57
Euro
39.91
Altın
2,905.63
ETH/USDT
1,911.90
BTC/USDT
80,805.00
BIST 100
10,410.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Hava Kurumu Üniversitesini ziyaretinde konuşuyor
logo
Ekonomi

EPDK, BOTAŞ'ın 2025 doğal gaz iletim şebekesi yatırım tutarını onayladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2025'e ilişkin doğal gaz iletim şebekesi yatırım tutarı 20 milyar 593 milyon 826 bin 500 lira olarak onaylandı.

Başak Erkalan  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
EPDK, BOTAŞ'ın 2025 doğal gaz iletim şebekesi yatırım tutarını onayladı

Ankara

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, BOTAŞ'ın 2025'e ilişkin transit doğal gaz iletimi dahil "2025 Yılı Doğal Gaz İletim Şebekesi Yatırım Programı" kapsamında iletim şebekesi yatırım tutarına 20 milyar 593 milyon 826 bin 500 lira olarak onay verildi.

BOTAŞ, 2025'te proje bazında tahsis edilen yatırım projeleri tavanlarını geçemeyecek ve programda yer almayan herhangi bir proje için harcama yapamayacak. Proje ödenekleri de yatırımla ilgili olmayan amaçlar için kullanılamayacak.

BOTAŞ tarafından uygulanacak 2025 ulusal iletim şebekesi yatırım programında yapılacak her türlü değişiklik Kurul onayına tabi olacak.

Öte yandan, Kurul tarafından onaylanan 2025 ulusal iletişim şebekesi yatırım programının gelişimi, 1 Ocak-30 Haziran, 1 Temmuz-31 Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde dönem sonlarını takip eden en geç 30 gün içinde BOTAŞ tarafından EPDK'ye bildirilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul, 1 hafta çöl tozunun etkisinde kalacak
İstiklal Marşı'nın kabulü Meclis tutanaklarında
Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik soruşturmada 32 zanlı yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından deprem bölgesinde ramazan etkinliği

Benzer haberler

EPDK, BOTAŞ'ın 2025 doğal gaz iletim şebekesi yatırım tutarını onayladı

EPDK, BOTAŞ'ın 2025 doğal gaz iletim şebekesi yatırım tutarını onayladı

Bakan Bayraktar: Türkiye'nin günlük petrol üretimi 132 bin varile ulaştı

Yenilenmiş ürün sisteminin yaygınlaştırılmasını teşvik edici düzenleme yapıldı

Kadının Güçlenmesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı

Kadının Güçlenmesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı
Amasya'da idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de

Amasya'da idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de
Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 500 geçici işçi alacak

Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 500 geçici işçi alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet