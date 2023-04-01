EPDK 2022 yılı ortalama elektrik toptan satış fiyatını belirledi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2022 yılına ait Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatının (TORETOSAF) kilovatsaat başına 254,79 kuruş olmasına karar verildi.
Ankara
EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında 2022 yılına ait TORETOSAF'ın kilovatsaat başına 254,79 kuruş olması kararlaştırıldı.
2021 yılına ait TORETOSAF, kilovatsaat başına 51,47 kuruş olarak belirlenmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.