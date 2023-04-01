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Ekonomi

EPDK 2022 yılı ortalama elektrik toptan satış fiyatını belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2022 yılına ait Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatının (TORETOSAF) kilovatsaat başına 254,79 kuruş olmasına karar verildi.

Ebru Şengül Cevrioğlu  | 01.04.2023 - Güncelleme : 01.04.2023
EPDK 2022 yılı ortalama elektrik toptan satış fiyatını belirledi

Ankara

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında 2022 yılına ait TORETOSAF'ın kilovatsaat başına 254,79 kuruş olması kararlaştırıldı.

2021 yılına ait TORETOSAF, kilovatsaat başına 51,47 kuruş olarak belirlenmişti.

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