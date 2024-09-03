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Ekonomi

Engelsiz ulaşım projelerine 100 milyon lira destek verilecek

Bakan Uraloğlu, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projeleri desteklemek amacıyla "Ulaşımda Erişilebilirlik Çağrısı"na çıkacaklarını belirterek "Elektronik haberleşme tabanlı AR-GE projelerine 100 milyon lira destek sağlayacağız" dedi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Engelsiz ulaşım projelerine 100 milyon lira destek verilecek

Ankara

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, ulaştırma ve haberleşme alanında daha erişilebilir bir gelecek için AR-GE çalışmalarına hız verdiklerini bildirdi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM) ile engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projeleri desteklemek amacıyla "Ulaşımda Erişilebilirlik Çağrısı"na çıkacaklarını kaydeden Uraloğlu, "Herkes İçin Engelsiz Ulaşım temasıyla hayata geçirilecek elektronik haberleşme tabanlı AR-GE projelerine 100 milyon lira destek sağlayacağız. Başvurular 9 Eylül'de başlayacak, 31 Ekim'de son erecek" değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, proje başına en yüksek destek tutarının 15 milyon lira olduğunu belirterek, çağrıyla özellikle ulaştırma ve haberleşme alanında faaliyet gösteren kamu veya özel sektöre ait firmaların projelerini desteklemeyi amaçladıklarını vurguladı.

"Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracağız"

Bütün ulaşım modlarında tüm engelli grupları için elektronik haberleşme tabanlı proje destek çağrısıyla engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak projeleri destekleyeceklerine işaret eden Uraloğlu, "Herkes İçin Engelsiz Ulaşım AR-GE proje desteği ile engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracağız." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, ulaşım ve iletişim hizmetlerinde en öncelikli misyonlarının bütün vatandaşların bu hizmetlerden eşit şekilde yararlanması olduğunu belirterek, 2002 yılından bu yana bütün hizmetlerde insan merkezli bir anlayışla hareket ettiklerini kaydetti.

Herkes İçin Engelsiz Ulaşım AR-GE projeleriyle tüm ulaşım modlarında elektronik haberleşme altyapısının güçlendirilmesini hedeflediklerine dikkati çeken Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Yerli üretimi teşvik ederek ileri teknoloji ürünlerde dışa bağlılığın azaltılmasını hedefliyoruz. Hareket kabiliyeti kısıtlı bireylere günlük seyahatlerinde özel araç ve toplu taşıma dışında alternatif ulaşım imkanlarının sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda, hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin günlük seyahatlerini kolaylaştıracak erişilebilir paylaşımlı araç, moped gibi alternatif ulaşım araçlarının kullanılmasına olanak sağlayacak çeşitli teknolojileri destekleyeceğiz. Ayrıca, acil durumlarda engelli bireyler ile operatör arasında iletişim sağlayan sistemlerle tüm engelli grupları açısından açık şekilde takip edilebilen uyarı sistemlerinin geliştirilmesine yönelik elektronik haberleşme çözümleri desteklenecek."

Başvuru şartları

Uraloğlu, AR-GE çağrısına başvuruda bulunacakların sağlaması gereken şartlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Çağrımıza Türkiye'de faaliyet gösteren özel ve kamu hukuku tüzel kişilikleri ortak ya da ayrı olarak başvuru yapabilir. Başvuru yapan kuruluşların, kamu kurumu ve kuruluşları hariç başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıl faaliyette olması gerekiyor. Başvuru yapan kuruluşların projede yer alan personel sayısının en az 3'te 1'i kadar personeli en az 1 yıldır bünyesinde çalıştırıyor olması gerekecek. Proje süresince en az 1 akademisyenden danışmanlık alınması zorunlu olacak. En az 1 yüksek lisans veya en az 1 lisans öğrencisi proje bursiyeri olarak çalışmalarda yer alacak."


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